Чтобы дома несколько дней было что-нибудь к чаю – приготовьте сладкие рогалики. С тестом, которое нужно сделать для такого десерта, сочетается абсолютно любая начинка, поэтому можно поэксперементировать. К тому же, изделия долго остаются свежими и не черствеют.

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Идея приготовления вкусных рогаликов к чаю на кефире опубликована на странице фудблогера с ником diali cooking в Instgaram. Выпекаются всего 20 минут.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл. (немножко теплый)

сахар – 5 ст.л.

масло – 6 ст.л.

яйца – 4 шт.

сухие дрожжи – 1 упаковка

мука – 1200 г.

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру добавить дрожжи, сахар, перемешать.

2. Добавить яйца, растительное масло.

3. Просеять муку и смешать тесто.

4. Накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место, чтобы оно хорошо поднялось.

5. Затем разделить на две части, раскатать и нарезать на треугольники.

6. Выложить начинку и скрутить рогалики.

7. Выложить их на противень.

8. Оставить еще на полчаса подняться.

9. Смазать желтком и ставить выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут.

10. Когда остынут, посыпать сахарной пудрой.

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