Бюджетные рогалики к чаю на кефире: подойдет любая начинка
Чтобы дома несколько дней было что-нибудь к чаю – приготовьте сладкие рогалики. С тестом, которое нужно сделать для такого десерта, сочетается абсолютно любая начинка, поэтому можно поэксперементировать. К тому же, изделия долго остаются свежими и не черствеют.
Идея приготовления вкусных рогаликов к чаю на кефире опубликована на странице фудблогера с ником diali cooking в Instgaram. Выпекаются всего 20 минут.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл. (немножко теплый)
- сахар – 5 ст.л.
- масло – 6 ст.л.
- яйца – 4 шт.
- сухие дрожжи – 1 упаковка
- мука – 1200 г.
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавить дрожжи, сахар, перемешать.
2. Добавить яйца, растительное масло.
3. Просеять муку и смешать тесто.
4. Накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место, чтобы оно хорошо поднялось.
5. Затем разделить на две части, раскатать и нарезать на треугольники.
6. Выложить начинку и скрутить рогалики.
7. Выложить их на противень.
8. Оставить еще на полчаса подняться.
9. Смазать желтком и ставить выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут.
10. Когда остынут, посыпать сахарной пудрой.
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