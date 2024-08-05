Бюджетные тарталетки для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Тарталетки – один из самых простых видов закуски. Готовить начинку для них можно любых ингредиентов – сыр, тунец, кукуруза, свежие и консервированные овощи.

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Вкусные тарталетки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетных и вкусных тарталеток с тунцем, яйцами и свежими огурцами.

Рецепт тарталеток

Ингредиенты:

  • тарталетки песочные – 8-12 шт
  • тунец – 80 г
  • кукуруза – 80 г
  • свежий огурец – 1 шт.
  • яйца отварные – 2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • петрушка
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, порежьте мелко огурцы и измельчите петрушку.

Ингредиенты для начинки

2. Добавьте тунец, кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

Готовая начинка

3. Наполните тарталетки салатом и можно подавать.

Готовые тарталетки

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