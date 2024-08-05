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Бюджетные тарталетки для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут
Тарталетки – один из самых простых видов закуски. Готовить начинку для них можно любых ингредиентов – сыр, тунец, кукуруза, свежие и консервированные овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетных и вкусных тарталеток с тунцем, яйцами и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- тарталетки песочные – 8-12 шт
- тунец – 80 г
- кукуруза – 80 г
- свежий огурец – 1 шт.
- яйца отварные – 2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- петрушка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите яйца, порежьте мелко огурцы и измельчите петрушку.
2. Добавьте тунец, кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
3. Наполните тарталетки салатом и можно подавать.
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