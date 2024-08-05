Тарталетки – один из самых простых видов закуски. Готовить начинку для них можно любых ингредиентов – сыр, тунец, кукуруза, свежие и консервированные овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетных и вкусных тарталеток с тунцем, яйцами и свежими огурцами.

Ингредиенты:

тарталетки песочные – 8-12 шт

тунец – 80 г

кукуруза – 80 г

свежий огурец – 1 шт.

яйца отварные – 2 шт.

майонез – 2 ст.л.

петрушка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, порежьте мелко огурцы и измельчите петрушку.

2. Добавьте тунец, кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

3. Наполните тарталетки салатом и можно подавать.

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