Бюджетные тосты за 3 минуты: понадобится хлеб и томаты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бюджетные тосты за 3 минуты: понадобится хлеб и томаты

Тосты – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, сосисками, свежими овощами, рыбой, зеленью. 

Как вкусно приготовить тосты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тостов с томатами. 

Рецепт тостов
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Ингредиенты: 

  • хлеб тостовый
  • крем-сыр
  • зеленый лук
  • томат
  • бальзамический соус

Способ приготовления: 

1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде и намажьте на крем-сыром. 

Жареные тосты

2. Порежьте мелко лук и посыпьте сверху. 

Крем-сыр для блюда

3. Выложите порезанные помидоры и полейте соусом. 

Готовые тосты с помидорами

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