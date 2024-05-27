Тосты – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, сосисками, свежими овощами, рыбой, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тостов с томатами.

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Ингредиенты:

хлеб тостовый

крем-сыр

зеленый лук

томат

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде и намажьте на крем-сыром.

2. Порежьте мелко лук и посыпьте сверху.

3. Выложите порезанные помидоры и полейте соусом.

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