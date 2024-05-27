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Бюджетные тосты за 3 минуты: понадобится хлеб и томаты
Тосты – лучшее блюдо для быстрого и сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно с колбасой, сыром, сосисками, свежими овощами, рыбой, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тостов с томатами.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- крем-сыр
- зеленый лук
- томат
- бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде и намажьте на крем-сыром.
2. Порежьте мелко лук и посыпьте сверху.
3. Выложите порезанные помидоры и полейте соусом.
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