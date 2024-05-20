Бюджетные яблочные оладьи на кефире: тесто получается очень пышным
Оладьи – это идеальный вариант перекуса или сытного завтрака. Если не хотите добавлять в тесто сахар – сделайте жареную массу на основе яблок. Изделия получатся не очень калорийными, но, при этом ,достаточно сладкими.
Идея приготовления классических яблочных оладий опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Тесто сделайте на кефире.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 средних
- куриное яйцо – 1 шт.
- кефир – 50 мл. (густой 2,5%)
- мука: пшеничная 2 ст.л. + кокосовое 1 ст.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л. (можно без)
- корица – по желанию
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить от кожуры и натереть на большую терку.
2. Добавить яйцо (можно взбить отдельно и добавить в яблоки).
3. Затем добавить кефир и муку с разрыхлителем/корицей.
4. Всё хорошо перемешать ложкой.
5. Жарить на разогретой сковороде, смещенной кокосовым маслом или маслом гхи на малом огне с обеих сторон под крышкой.
6. Подавать с ореховой пастой.
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