Оладьи – это идеальный вариант перекуса или сытного завтрака. Если не хотите добавлять в тесто сахар – сделайте жареную массу на основе яблок. Изделия получатся не очень калорийными, но, при этом ,достаточно сладкими.

Идея приготовления классических яблочных оладий опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Тесто сделайте на кефире.

Ингредиенты:

яблоки – 2 средних

куриное яйцо – 1 шт.

кефир – 50 мл. (густой 2,5%)

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мука: пшеничная 2 ст.л. + кокосовое 1 ст.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л. (можно без)

корица – по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить от кожуры и натереть на большую терку.

2. Добавить яйцо (можно взбить отдельно и добавить в яблоки).

3. Затем добавить кефир и муку с разрыхлителем/корицей.

4. Всё хорошо перемешать ложкой.

5. Жарить на разогретой сковороде, смещенной кокосовым маслом или маслом гхи на малом огне с обеих сторон под крышкой.

6. Подавать с ореховой пастой.

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