Бюджетные закуски из рыбы на новогодний стол: оригинальная подача и изысканный вкус
Закуски из рыбы на новогодний стол заказывали? Однозначно, без нее, так и как и мяса не обходится ни одно застолье. Если вы в поисках оригинальной подачи и интересных рыбных рецептов – стоит присмотреться к легким закускам.
Известный шеф-повар Николая Люлько поделился вариантами закусок из рыбы. Опубликовано в Instagram.
Закуска с селедкой
Ингредиенты:
хлеб
сельдь
зеленый лук
горчица – 1 ст. л.
мед – 1 ст.л. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
масло растительное – 6-8 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать хлеб и подсушить на патель.
2. Смешать горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Намазать хлеб.
3. Выложить куски сельди и украсить луком.
Закуска с лососем
Ингредиенты:
лаваш
лосось
крем-сыр
листья салата
каперсы
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смазать крем-сыром.
2. Выложить листья салата, после – лосось и каперсы.
3. Завернуть в рулет и нарезать порционными кусками.
Закуска с копченой рыбой
Ингредиенты:
чиабата
сыр плавленый
копченая рыба
свежий огурец
Способ приготовления:
1. Чиабата порезать и подсушить на сковороде.
2. Помазать хлеб творогом.
3. Выложить рыбу и порезанный огурец.
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