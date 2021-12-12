Бюджетные закуски из рыбы на новогодний стол: оригинальная подача и изысканный вкус

Закуски из рыбы на новогодний стол заказывали? Однозначно, без нее, так и как и мяса не обходится ни одно застолье. Если вы в поисках оригинальной подачи и интересных рыбных рецептов – стоит присмотреться к легким закускам.

Известный шеф-повар Николая Люлько поделился вариантами закусок из рыбы. Опубликовано в Instagram.

Закуска с селедкой

Ингредиенты:

хлеб

сельдь

зеленый лук

горчица – 1 ст. л.

мед – 1 ст.л. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

масло растительное – 6-8 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Нарезать хлеб и подсушить на патель.

2. Смешать горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Намазать хлеб.

3. Выложить куски сельди и украсить луком.

Закуска с лососем

Ингредиенты:

лаваш

лосось

крем-сыр

листья салата

каперсы

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смазать крем-сыром.

2. Выложить листья салата, после – лосось и каперсы.

3. Завернуть в рулет и нарезать порционными кусками.

Закуска с копченой рыбой

Ингредиенты:

чиабата

сыр плавленый

копченая рыба

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Чиабата порезать и подсушить на сковороде.

2. Помазать хлеб творогом.

3. Выложить рыбу и порезанный огурец.

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