Бюджетный апельсиновый кекс к чаю: рецепт безопасной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
48
Рецепт кекса

Если вы хотите приготовить вкусную и безопасную выпечку, идеальным вариантом будет ароматный апельсиновый кекс. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, ягоды, цедру. 

Вкусный кекс с апельсинами

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, мягкого и ароматного кекса с соком апельсина. 

Рецепт кекса
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 50 г рафинированного масла без запаха
  • 4 яйца комнатной температуры
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • цедра 1 большого апельсина 
  • сок половины апельсина
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • по желанию – 100 г клюквы 

Глазурь: 

  • 170-200 г сахарной пудры + сок из половины апельсина. Количество сока зависит от желаемой густоты глазури

Способ приготовления: 

1. В глубокой емкости взбейте масло, растительное масло и сахар до однородной кремообразной массы. Добавьте яйца по одному и после каждого хорошо взбивайте. Добавьте цедру и сок, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова все хорошо взбейте и всыпьте ягоды. 

Тесто для кекса

2. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте в нее тесто, поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте до готовности – около 55 минут. (проверяйте готовность зубочисткой).

Сколько выпекать кекс

Дайте постоять минут 15, затем переверните форму на блюдо и извлеките кекс. Полейте глазурью. 

Готовый кекс

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты