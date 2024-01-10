Бюджетный апельсиновый кекс к чаю: рецепт безопасной домашней выпечки
Если вы хотите приготовить вкусную и безопасную выпечку, идеальным вариантом будет ароматный апельсиновый кекс. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, ягоды, цедру.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, мягкого и ароматного кекса с соком апельсина.
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 50 г рафинированного масла без запаха
- 4 яйца комнатной температуры
- 150 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- цедра 1 большого апельсина
- сок половины апельсина
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- по желанию – 100 г клюквы
Глазурь:
- 170-200 г сахарной пудры + сок из половины апельсина. Количество сока зависит от желаемой густоты глазури
Способ приготовления:
1. В глубокой емкости взбейте масло, растительное масло и сахар до однородной кремообразной массы. Добавьте яйца по одному и после каждого хорошо взбивайте. Добавьте цедру и сок, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова все хорошо взбейте и всыпьте ягоды.
2. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте в нее тесто, поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте до готовности – около 55 минут. (проверяйте готовность зубочисткой).
Дайте постоять минут 15, затем переверните форму на блюдо и извлеките кекс. Полейте глазурью.
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