Если вы хотите приготовить вкусную и безопасную выпечку, идеальным вариантом будет ароматный апельсиновый кекс. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, ягоды, цедру.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, мягкого и ароматного кекса с соком апельсина.

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Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

50 г рафинированного масла без запаха

4 яйца комнатной температуры

150 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

цедра 1 большого апельсина

сок половины апельсина

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

по желанию – 100 г клюквы

Глазурь:

170-200 г сахарной пудры + сок из половины апельсина. Количество сока зависит от желаемой густоты глазури

Способ приготовления:

1. В глубокой емкости взбейте масло, растительное масло и сахар до однородной кремообразной массы. Добавьте яйца по одному и после каждого хорошо взбивайте. Добавьте цедру и сок, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова все хорошо взбейте и всыпьте ягоды.

2. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте в нее тесто, поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте до готовности – около 55 минут. (проверяйте готовность зубочисткой).

Дайте постоять минут 15, затем переверните форму на блюдо и извлеките кекс. Полейте глазурью.

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