Вкусный домашний лаваш можно приготовить всего из трёх компонентов. Здесь нет дрожжей или разных молочных ингредиентов – поэтому все получается максимально быстро. Текстура эластичная – внутрь можно завернуть любую начинку. Также, этот лаваш отлично подходит вместо хлеба.

Идея приготовления домашнего лаваша из трех ингредиентов на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 450 г

соль – 1/2 ч.л;

теплая вода – 250 мл

Способ приготовления:

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1. К муке добавить соль, перемешать, сделать углубление и туда налить теплую воду.

2. Замешать тесто сначала лопаткой, а затем руками и оставить отдыхать на 15 минут (тесто завернуть в пищевую пленку).

3. Готовое тесто делим на равные части и раскатываем в тонкий пласт в размер сковородки.

4. Жарим на среднем огне с обеих сторон (переворачивать на другую сторону, когда появились пузыри).

5. Чтобы лаваш был мягким и эластичным, его нужно смазать хорошо водой пока он еще горячий, накрыть пленкой и полотенцем.

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