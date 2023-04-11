Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

Вкусный домашний лаваш можно приготовить всего из трёх компонентов. Здесь нет дрожжей или разных молочных ингредиентов – поэтому все получается максимально быстро. Текстура эластичная – внутрь можно завернуть любую начинку. Также, этот лаваш отлично подходит вместо хлеба.

Идея приготовления домашнего лаваша из трех ингредиентов на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram.

Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • мука – 450 г
  • соль – 1/2 ч.л;
  • теплая вода – 250 мл

Способ приготовления:

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Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

1. К муке добавить соль, перемешать, сделать углубление и туда налить теплую воду.

Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

2. Замешать тесто сначала лопаткой, а затем руками и оставить отдыхать на 15 минут (тесто завернуть в пищевую пленку).

Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

3. Готовое тесто делим на равные части и раскатываем в тонкий пласт в размер сковородки.

4. Жарим на среднем огне с обеих сторон (переворачивать на другую сторону, когда появились пузыри).

Бюджетный домашний лаваш из трех ингредиентов: готовится на сковороде

5. Чтобы лаваш был мягким и эластичным, его нужно смазать хорошо водой пока он еще горячий, накрыть пленкой и полотенцем.

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