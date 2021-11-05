Бюджетный и полезный греческий салат: советуют фудблогеры
Греческий салат считается ресторанным дорогостоящим блюдом. Но зачем переплачивать, если его можно приготовить дома. А для того, чтобы такой кулинарный шедевр получился не только вкусным, но и действительно полезным, обычное масло стоит заменить оригинальной заправкой.
Фудблогер nadiasamokh отмечает, что многие любят щедро полить блюдо оливковым маслом и радоваться тому, что едят полезную пищу. Но ведь для того, чтобы было вкусно, овощи плавать в масле не должны. Она предлагает смешать масло с соком лимона или бальзамическим уксусом и добавить немного сушеных трав. Почти 90 ккал в столовой ложке или 45 в чайной.
Греческий салат, который можно приготовить за 10 минут из доступных ингредиентов. Идея от mikhideenko. Опубликовано на странице Instagram. В рецепте нет мяса, поэтому такое блюдо подойдет для вегетарианцев.
Ингредиенты:
болгарский перец – 1 шт.
помидоры 1 шт.
огурцы – 1 шт
лук сладкий – 1/2 шт.
оливки – 1/2 баночки
сыр фета – 1/2 пачки
Ингредиенты для заправки:
оливковое масло – 2 ст.л.
щепотка соли
прованские травы – 1 ч.л.
лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
Овощи крупно нарезать, лук полукольцами. Перемешатҗ вместе с заправкой. Выложить на блюдо.
Сверху разложить оливки и фету нарезанную кубиком.
Полить остатками заправки и посыпать травами.
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