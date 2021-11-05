Бюджетный и полезный греческий салат: советуют фудблогеры

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,0 т.
Бюджетный и полезный греческий салат: советуют фудблогеры

Греческий салат считается ресторанным дорогостоящим блюдом. Но зачем переплачивать, если его можно приготовить дома. А для того, чтобы такой кулинарный шедевр получился не только вкусным, но и действительно полезным, обычное масло стоит заменить оригинальной заправкой.

Фудблогер nadiasamokh отмечает, что многие любят щедро полить блюдо оливковым маслом и радоваться тому, что едят полезную пищу. Но ведь для того, чтобы было вкусно, овощи плавать в масле не должны. Она предлагает смешать масло с соком лимона или бальзамическим уксусом и добавить немного сушеных трав. Почти 90 ккал в столовой ложке или 45 в чайной.

Греческий салат, который можно приготовить за 10 минут из доступных ингредиентов. Идея от mikhideenko. Опубликовано на странице Instagram. В рецепте нет мяса, поэтому такое блюдо подойдет для вегетарианцев.

Видео дня
Приготовление блюда

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 1 шт.

  • помидоры 1 шт.

  • огурцы – 1 шт

  • лук сладкий – 1/2 шт.

  • оливки – 1/2 баночки

  • сыр фета – 1/2 пачки

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст.л.

  • щепотка соли

  • прованские травы – 1 ч.л.

  • лимонный сок – 1 ч.л.

Ингредиенты для полезной заправки

Способ приготовления:

  1. Овощи крупно нарезать, лук полукольцами. Перемешатҗ вместе с заправкой. Выложить на блюдо.

  2. Сверху разложить оливки и фету нарезанную кубиком.

  3. Полить остатками заправки и посыпать травами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты