Бюджетный и полезный ужин из баклажанов: готовится всего 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
483
Как вкусно приготовить баклажаны

Баклажаны являются идеальным овощем для приготовления сытных салатов, а также из них получится пикантная икра и легкие закуски, запеканки, супы. Еще баклажаны можно мариновать, консервировать с овощами. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из баклажанов, с сыром Фета и помидорами. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт. 
  • Помидоры – 2 шт. 
  • Сыр Фета – по вкусу
  • Кинза или петрушка – пучок
  • Крахмал кукурузный – 1 ст. л
  • Оливковое масло
  • Бальзамический крем

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте крупными кускам , посыпьте крахмалом, перемешайте. 

Баклажаны с крахмалом

2. Обжарьте их в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

3. Помидоры порежьте крупно и выложите в салатник.

Свежие помидоры

4. Выложите на блюдо баклажаны, по желанию добавьте немного сыра Фета, крупно изрубленную кинзу в петрушку, посолите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим кремом. 

Готовый салат из баклажанов и овощей

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты