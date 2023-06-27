Как вкусно приготовить баклажаны

Баклажаны являются идеальным овощем для приготовления сытных салатов, а также из них получится пикантная икра и легкие закуски, запеканки, супы. Еще баклажаны можно мариновать, консервировать с овощами.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из баклажанов, с сыром Фета и помидорами.

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Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр Фета – по вкусу

Кинза или петрушка – пучок

Крахмал кукурузный – 1 ст. л

Оливковое масло

Бальзамический крем

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте крупными кускам , посыпьте крахмалом, перемешайте.

2. Обжарьте их в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

3. Помидоры порежьте крупно и выложите в салатник.

4. Выложите на блюдо баклажаны, по желанию добавьте немного сыра Фета, крупно изрубленную кинзу в петрушку, посолите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим кремом.

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