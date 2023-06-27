Как вкусно приготовить баклажаны

Бюджетный и полезный ужин из баклажанов: готовится всего 10 минут
Баклажаны являются идеальным овощем для приготовления сытных салатов, а также из них получится пикантная икра и легкие закуски, запеканки, супы. Еще баклажаны можно мариновать, консервировать с овощами.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из баклажанов, с сыром Фета и помидорами.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Сыр Фета – по вкусу
- Кинза или петрушка – пучок
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л
- Оливковое масло
- Бальзамический крем
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте крупными кускам , посыпьте крахмалом, перемешайте.
2. Обжарьте их в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.
3. Помидоры порежьте крупно и выложите в салатник.
4. Выложите на блюдо баклажаны, по желанию добавьте немного сыра Фета, крупно изрубленную кинзу в петрушку, посолите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим кремом.
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