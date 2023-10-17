Бюджетный и самый простой салат "Днестр" с пекинской капустой: вкусные, чем "Оливье"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бюджетный и самый простой салат 'Днестр' с пекинской капустой: вкусные, чем 'Оливье'

Салаты осенью лучше всего готовить из сезонных овощей, среди которых пекинская капуста занимает особое место, ведь блюда из нее получаются очень легкими и просто готовятся. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами, сыром и соусами. 

Салат из пекинской капусты

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр" с пекинской капусты, с колбасой и горошком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Капуста – 300 г
  • Колбаски копченые – 3 шт.
  • Горошек – 1/2 б
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту. 

Капуста для салата

2. Колбасу порежьте кубиком. 

Колбаса для блюда

3. В миску переложите капусту, колбасу, добавьте горошек, заправьте майонезом и присолите по вкусу. 

Готовый салат

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