Салаты осенью лучше всего готовить из сезонных овощей, среди которых пекинская капуста занимает особое место, ведь блюда из нее получаются очень легкими и просто готовятся. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами, сыром и соусами.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр" с пекинской капусты, с колбасой и горошком.

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Ингредиенты:

Капуста – 300 г

Колбаски копченые – 3 шт.

Горошек – 1/2 б

Майонез – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

2. Колбасу порежьте кубиком.

3. В миску переложите капусту, колбасу, добавьте горошек, заправьте майонезом и присолите по вкусу.

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