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Бюджетный и самый простой салат "Днестр" с пекинской капустой: вкусные, чем "Оливье"
Салаты осенью лучше всего готовить из сезонных овощей, среди которых пекинская капуста занимает особое место, ведь блюда из нее получаются очень легкими и просто готовятся. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами, сыром и соусами.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр" с пекинской капусты, с колбасой и горошком.
Ингредиенты:
- Капуста – 300 г
- Колбаски копченые – 3 шт.
- Горошек – 1/2 б
- Майонез – 3 ст. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту.
2. Колбасу порежьте кубиком.
3. В миску переложите капусту, колбасу, добавьте горошек, заправьте майонезом и присолите по вкусу.
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