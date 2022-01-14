Бюджетный и самый вкусный рыбный паштет всего за 5 минут

Любая рыба – полезный и ценный продукт, в котором много необходимых витаминов и минералов, которые необходимо организму каждого, особенно в осенний и зимний период. Готовить рыбу – проще любого продукта, ее можно варить, жарить, готовить на пару, делать котлеты, добавлять в пироги, варить супы, а также делать вкусные паштеты.

Фудблогер Катерина (katyamull) поделилась очень вкусным и элементарным в приготовлении паштетом из тунца, который вы приготовите за 5 минут.

Паштет рыбный

Ингредиенты:

Консервированный тунец в масле – 1 банка

Лук зеленый – пучок

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Плавленый сыр или Филадельфия – 50 г

Йогурт или сметана – 2 ч. л.

Молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Слейте из тунца лишнюю жидкость.

2. Помойте лук и мелко нарежьте.

3. В миску переложите рыбу, лук, добавьте йогурт, сыр, поперчите, перемешайте.

Печеночный паштет с желе по рецепту блогера Виктории

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг ​​​​​​​

Луковица – 1 шт.

Морковь – 2 шт. ​​​​​​​

Масло сливочное – 150 г

Сливки 20% – 100 мл

Соль/перец – по вкусу ​​​​​​​

Клюква замороженная – 200г

Розмарин – пару веточек

Вода – 100 мл

Сахар – 1 ст. л

Желатин – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Печень помойте, очистите от пленок и жилок.

2. Нарежьте лук, морковь и слегка обжарьте на сливочном масле, взятого из общего количества.

3. Печень добавьте к луку и моркови, а также веточку розмарина и продолжайте обжаривать до мягкости еще примерно 7-10 минут.

4. Влейте сливки, протушите немного, чтобы сливки выпарились.

5. Уберите розмарин, переложите печень в блендер и хорошо перебейте.

6. После добавьте оставшееся сливочное масло, посолите, поперчите, хорошо пробить блендером.

7. Желе: желатин замочите в холодной воде согласно инструкции на упаковке, ягоды выложите в сотейник, залейте водой, добавьте сахар и доведите до кипения.

8. Распустите желатин в ягодном пюре.

9. Готовый паштет разложите по формочкам или баночкам, сверху выложите несколько ягодок и залить желе.

10. Поставьте в холодильник на несколько часов.

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