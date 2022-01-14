Бюджетный и самый вкусный рыбный паштет всего за 5 минут
Любая рыба – полезный и ценный продукт, в котором много необходимых витаминов и минералов, которые необходимо организму каждого, особенно в осенний и зимний период. Готовить рыбу – проще любого продукта, ее можно варить, жарить, готовить на пару, делать котлеты, добавлять в пироги, варить супы, а также делать вкусные паштеты.
Фудблогер Катерина (katyamull) поделилась очень вкусным и элементарным в приготовлении паштетом из тунца, который вы приготовите за 5 минут.
Паштет рыбный
Ингредиенты:
Консервированный тунец в масле – 1 банка
Лук зеленый – пучок
Плавленый сыр или Филадельфия – 50 г
Йогурт или сметана – 2 ч. л.
Молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Слейте из тунца лишнюю жидкость.
2. Помойте лук и мелко нарежьте.
3. В миску переложите рыбу, лук, добавьте йогурт, сыр, поперчите, перемешайте.
Печеночный паштет с желе по рецепту блогера Виктории
Ингредиенты:
Печень куриная – 1 кг
Луковица – 1 шт.
Морковь – 2 шт.
Масло сливочное – 150 г
Сливки 20% – 100 мл
Соль/перец – по вкусу
Клюква замороженная – 200г
Розмарин – пару веточек
Вода – 100 мл
Сахар – 1 ст. л
Желатин – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Печень помойте, очистите от пленок и жилок.
2. Нарежьте лук, морковь и слегка обжарьте на сливочном масле, взятого из общего количества.
3. Печень добавьте к луку и моркови, а также веточку розмарина и продолжайте обжаривать до мягкости еще примерно 7-10 минут.
4. Влейте сливки, протушите немного, чтобы сливки выпарились.
5. Уберите розмарин, переложите печень в блендер и хорошо перебейте.
6. После добавьте оставшееся сливочное масло, посолите, поперчите, хорошо пробить блендером.
7. Желе: желатин замочите в холодной воде согласно инструкции на упаковке, ягоды выложите в сотейник, залейте водой, добавьте сахар и доведите до кипения.
8. Распустите желатин в ягодном пюре.
9. Готовый паштет разложите по формочкам или баночкам, сверху выложите несколько ягодок и залить желе.
10. Поставьте в холодильник на несколько часов.
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