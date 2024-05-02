Из куриных или индюшиных сердечек можно приготовить очень сытный и простой салат. К тому же бюджетный. С мясом прекрасно сочетаются соленые огурцы, а также сочный красный лук. А заправить можно майонезом.

Идея приготовления сытного и бюджетного салата с сердечками опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (_marina_frolova._) в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

отварные сердечки (индюшиные или куриные)

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вареные яйца

маринованные огурцы

кукуруза

красный лук

Ингредиенты для заправки:

сметана

горчица

соус терияки (можно без него)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Сердца отварить в усиленной воде. Для удобства их можно сразу порезать на удобные кусочки.

2. Отделить и выложить в глубокую миску.

3. Добавить нарезанные огурцы.

4. Измельчить полосками лук.

5. Нарезать яйца.

6. Засыпать кукурузу.

7. Добавить ингредиенты для заправки.

8. Посыпать специями.

9. Все хорошо перемешать.

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