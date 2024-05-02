Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

Из куриных или индюшиных сердечек можно приготовить очень сытный и простой салат. К тому же бюджетный. С мясом прекрасно сочетаются соленые огурцы, а также сочный красный лук. А заправить можно майонезом.

Идея приготовления сытного и бюджетного салата с сердечками опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (_marina_frolova._) в Instagram. Подойдет даже для праздничного стола.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

Ингредиенты:

  • отварные сердечки (индюшиные или куриные)
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  • вареные яйца
  • маринованные огурцы
  • кукуруза
  • красный лук

Ингредиенты для заправки:

  • сметана
  • горчица
  • соус терияки (можно без него)
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

1. Сердца отварить в усиленной воде. Для удобства их можно сразу порезать на удобные кусочки.

2. Отделить и выложить в глубокую миску.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

3. Добавить нарезанные огурцы.

4. Измельчить полосками лук.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

5. Нарезать яйца.

6. Засыпать кукурузу.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

7. Добавить ингредиенты для заправки.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

8. Посыпать специями.

9. Все хорошо перемешать.

Бюджетный и сытный салат с отварными сердцами: чем заправить

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