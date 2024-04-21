Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

Лук – это не только компонент для салатов и зажарок, но и отличная основа для выпечки. Из овоща можно сделать полноценный сытный пирог. Нужно только выбрать правильное основание для теста, чтобы оно получилось пышным.

Идея приготовления элементарного лукового пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (zhanna.humeniuk) в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

Ингредиенты:

  • лук репчатый – 5 шт.
  • сливки – 75 мл.
  • кефир – 200 мл.
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  • яйца – 3 шт.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель

Способ приготовления:

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

1, Лук почистить и нарезать полукольцами.

2. Обжарить на небольшом количестве оливкового масла до прозрачности.

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

3. Лук необходимо именно тушить. Главное – чтобы не было золотистого цвета.

4. В конце добавить 75 мл сливок и тушить до готовности.

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

5. Для теста к 200 мл кефира добавить 3 куриных яйца, 8 ст.л. муки, немного разрыхлителя и тщательно взбить венчиком.

6. Тесто должно быть не слишком жидкое.

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

7. На дно формы выложить тесто.

8. Внутрь – тушеный лук как начинку, сверху залить оставшимся тестом.

Бюджетный и вкусный луковый пирог: на чем приготовить тесто

9. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов ориентировочно 50 минут.

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