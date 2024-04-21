Лук – это не только компонент для салатов и зажарок, но и отличная основа для выпечки. Из овоща можно сделать полноценный сытный пирог. Нужно только выбрать правильное основание для теста, чтобы оно получилось пышным.

Идея приготовления элементарного лукового пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (zhanna.humeniuk) в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

лук репчатый – 5 шт.

сливки – 75 мл.

кефир – 200 мл.

Видео дня

яйца – 3 шт.

мука – 200 г

разрыхлитель

Способ приготовления:

1, Лук почистить и нарезать полукольцами.

2. Обжарить на небольшом количестве оливкового масла до прозрачности.

3. Лук необходимо именно тушить. Главное – чтобы не было золотистого цвета.

4. В конце добавить 75 мл сливок и тушить до готовности.

5. Для теста к 200 мл кефира добавить 3 куриных яйца, 8 ст.л. муки, немного разрыхлителя и тщательно взбить венчиком.

6. Тесто должно быть не слишком жидкое.

7. На дно формы выложить тесто.

8. Внутрь – тушеный лук как начинку, сверху залить оставшимся тестом.

9. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов ориентировочно 50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: