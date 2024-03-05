Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

Получится гораздо бюджетнее, если вы приготовите крем- сыр в домашних условиях. Для этого вам понадобятся обычные сметаны и йогурт. Консистенция получается очень нежной, мягкой и в меру густой.

Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта и сметаны опубликована на странице фудблогера Дарии с ником treskablog в Instagram. Для вкуса и пикантности добавьте лимонный сок и соль.

Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • сметана 30%
  • йогурт турецкий
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  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

1. Смешать в миске сметану и йогурт.

2. Выжать лимонный сок.

Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

3. Засыпать соль.

4. В миску поставьте сито, положить сложенную в четыре слоя марлю.

5. Положить творожную массу, завернуть марлю.

 

6. Сверху поставить фитиль.

7. Оставить конструкцию в таком состоянии на 12 минут.

8. Затем забрать фитиль, достать марлю.

Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях

9. Крем-сыр готов – его можно использовать для приготовления блюд.

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