Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: как приготовить в домашних условиях
Получится гораздо бюджетнее, если вы приготовите крем- сыр в домашних условиях. Для этого вам понадобятся обычные сметаны и йогурт. Консистенция получается очень нежной, мягкой и в меру густой.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта и сметаны опубликована на странице фудблогера Дарии с ником treskablog в Instagram. Для вкуса и пикантности добавьте лимонный сок и соль.
Ингредиенты:
- сметана 30%
- йогурт турецкий
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Смешать в миске сметану и йогурт.
2. Выжать лимонный сок.
3. Засыпать соль.
4. В миску поставьте сито, положить сложенную в четыре слоя марлю.
5. Положить творожную массу, завернуть марлю.
6. Сверху поставить фитиль.
7. Оставить конструкцию в таком состоянии на 12 минут.
8. Затем забрать фитиль, достать марлю.
9. Крем-сыр готов – его можно использовать для приготовления блюд.
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