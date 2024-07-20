Крем-сыр используют для приготовления разнообразных блюд: роллов, салатов, закусок и запеканок. Поэтому очень хорошо, если такой продукт всегда есть в холодильнике. Покупать его в магазине совсем не обязательно, потому что очень легко можно сделать в домашних условиях.

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Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта и сметаны опубликована на странице фудблогера Елены с ником lena pakhalenko в Instagram. Технология очень простая и бюджетная.

Ингредиенты:

сметана жирностью 20%

йогурт греческий – 340 мл.

соль 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты поместить в миску.

2. Хорошо перемешать.

3. На другую глубокую миску поставить сито и застелить его марлей в 3 слоя.

4. Вылить смесь.

5. Поставить под груз в холодильник на ночь.

6. Крем-сыр готов к употреблению.

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