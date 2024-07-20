Бюджетный крем-сыр из йогурта и сметаны: приготовьте вместо магазинного
Крем-сыр используют для приготовления разнообразных блюд: роллов, салатов, закусок и запеканок. Поэтому очень хорошо, если такой продукт всегда есть в холодильнике. Покупать его в магазине совсем не обязательно, потому что очень легко можно сделать в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта и сметаны опубликована на странице фудблогера Елены с ником lena pakhalenko в Instagram. Технология очень простая и бюджетная.
Ингредиенты:
- сметана жирностью 20%
- йогурт греческий – 340 мл.
- соль 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты поместить в миску.
2. Хорошо перемешать.
3. На другую глубокую миску поставить сито и застелить его марлей в 3 слоя.
4. Вылить смесь.
5. Поставить под груз в холодильник на ночь.
6. Крем-сыр готов к употреблению.
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