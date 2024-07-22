Лук можно использовать не только для зажарок и салатов. Такой овощ может стать отличным основанием для приготовления сытного пирога на ужин. Вы потратите минимум времени на то, чтобы сделать такое блюдо и сможете накормить всю семью.

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Идея приготовления лукового пирога для сытного ужина опубликована на странице кулинара Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Еще и очень бюджетно.

Ингредиенты для теста:

масло – 100 г

мука – 200 г

яйцо – 1 шт.

ледяная вода – 1 ст.л.

соль – 0.5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 600 г

сливочное масло – 50 г

бекон, сало или ветчина – 200 г

яйца – 3 шт.

сметана – 300 г

специи: соль/перец/мускатный орех

Способ приготовления:

1. Холодное сливочное масло перетереть с мукой в крошку.

2. Добавить яйцо.

3. Всыпать щепотку соли, влить ледяную воду и замешать тесто.

4. Обмотать тесто пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 20-30 минут.

5. Для начинки лук поджарить до золотистой корочки на сливочном масле.

6. Добавить бекон и посолить/поперчить по вкусу.

7. Для заливки яйца смешать со сметаной и специями.

8. Соединить охлажденную начинку с заливкой.

9. Тесто раскатайте в пласт средней толщины.

10. Переложить в смазанную маслом форму и выложить начинку.

11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

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