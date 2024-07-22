Бюджетный луковый пирог для сытного ужина: хватит на всю семью
Лук можно использовать не только для зажарок и салатов. Такой овощ может стать отличным основанием для приготовления сытного пирога на ужин. Вы потратите минимум времени на то, чтобы сделать такое блюдо и сможете накормить всю семью.
Идея приготовления лукового пирога для сытного ужина опубликована на странице кулинара Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instgaram. Еще и очень бюджетно.
Ингредиенты для теста:
- масло – 100 г
- мука – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- ледяная вода – 1 ст.л.
- соль – 0.5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 600 г
- сливочное масло – 50 г
- бекон, сало или ветчина – 200 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 300 г
- специи: соль/перец/мускатный орех
Способ приготовления:
1. Холодное сливочное масло перетереть с мукой в крошку.
2. Добавить яйцо.
3. Всыпать щепотку соли, влить ледяную воду и замешать тесто.
4. Обмотать тесто пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 20-30 минут.
5. Для начинки лук поджарить до золотистой корочки на сливочном масле.
6. Добавить бекон и посолить/поперчить по вкусу.
7. Для заливки яйца смешать со сметаной и специями.
8. Соединить охлажденную начинку с заливкой.
9. Тесто раскатайте в пласт средней толщины.
10. Переложить в смазанную маслом форму и выложить начинку.
11. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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