Бюджетный, но очень вкусный салат из огурцов: пикантности добавит один ингредиент

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
873
Готовый салат

Пока идет сезон огурцов, вы просто обязаны попробовать этот салат. Готовится он из самых простых ингредиентов, но отличается среди других своим непревзойденным вкусом.

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Достичь такого вкуса можно благодаря секретному ингредиенту, придающему пикантности блюду. О чем именно идет речь, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Бюджетный, но очень вкусный салат из огурцов: пикантности добавит один ингредиент

Ингредиенты

  • Огурцы – 500 гр
  • Красный лук – 1 шт

Ингредиенты для соуса

  • Йогурт\сметана\майонез – 4 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Мед/сироп – 1 ч.л.
  • Маринованные огурцы – 2 шт
  • Петрушка\укроп – 1 пучок
  • Чеснок – 1 зуб
  • Каперсы – 1 ч.л. по желанию
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Огурцы и лук нарезаем слайсами и смешиваем в глубокой емкости.

Бюджетный, но очень вкусный салат из огурцов: пикантности добавит один ингредиент

2. Все ингредиенты для соуса пробиваем блендером.

Бюджетный, но очень вкусный салат из огурцов: пикантности добавит один ингредиент

3. Добавляем соус к огурцам с луком.

Бюджетный, но очень вкусный салат из огурцов: пикантности добавит один ингредиент

4. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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