Пока идет сезон огурцов, вы просто обязаны попробовать этот салат. Готовится он из самых простых ингредиентов, но отличается среди других своим непревзойденным вкусом.

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Достичь такого вкуса можно благодаря секретному ингредиенту, придающему пикантности блюду. О чем именно идет речь, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Ингредиенты

Огурцы – 500 гр

Красный лук – 1 шт

Ингредиенты для соуса

Йогурт\сметана\майонез – 4 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Мед/сироп – 1 ч.л.

Маринованные огурцы – 2 шт

Петрушка\укроп – 1 пучок

Чеснок – 1 зуб

Каперсы – 1 ч.л. по желанию

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Огурцы и лук нарезаем слайсами и смешиваем в глубокой емкости.

2. Все ингредиенты для соуса пробиваем блендером.

3. Добавляем соус к огурцам с луком.

4. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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