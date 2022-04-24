Кроме паски, некоторые хозяйки отдельно пекут пасхальный хлеб. Он несладкий, поэтому его очень удобно есть вместе с разными копченостями, салом или мясом. Приготовление такого хлеба не занимает много времени, а рецепт является довольно бюджетным.

Фудблогер Мирослава Крутий (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхального несладкого хлеба.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

сметана – 100 г

дрожжи – 50 г

сахар – 3 ст. л.

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соль – 1 ст. л.

куркума – 13 ч. л. (для цвета)

масло растительное – 150 г

яйца – 4 шт

мука – 1200 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи и 300 г муки от общего количества. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут.

2. Добавить сметану, соль, яйца и растительное масло. Перемешать.

3. Добавить муку и замесить тесто. Оно получится липким и не очень густым. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте 2 часа.

4. Готовое тесто обмять и сформовать хлеб. Выложить в формы. По желанию можно оставить немного теста для декора. Накрыть хлеб пленкой и оставить на 1 час, чтобы подошел.

5. Смешать желток с 1 ст. л. воды. Смазать хлеб.

6. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

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