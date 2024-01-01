Если нужно быстро приготовить вкусный и бюджетный паштет – для блюда идеально подходят обычные шпроты. Их не нужно чистить или нарезать – просто выложить в чашу блендера и сбить вместе с остальными компонентами. Все максимально элементарно и очень вкусно.

Идея приготовления бюджетного паштета из шпротов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Вкусно просто смазать на хлеб или гренки.

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка

яйца – 1 шт

плавленый сыр – 1 шт

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укроп – 1 веточка

сливочное масло – 50 г

горчица – 1 ч.л.

хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Шпроты из банки выложить без масла в чашу блендера.

2. Положить плавленый сыр.

3. Добавить целое почищенное яйцо.

4. Положить сливочное масло.

5. Добавить горчицу и веточку укропа.

6. Все взбить в однородную массу.

7. Намазать на хлеб.

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