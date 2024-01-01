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Бюджетный паштет из шпротов за 5 минут: все нужно просто сбить
Если нужно быстро приготовить вкусный и бюджетный паштет – для блюда идеально подходят обычные шпроты. Их не нужно чистить или нарезать – просто выложить в чашу блендера и сбить вместе с остальными компонентами. Все максимально элементарно и очень вкусно.
Идея приготовления бюджетного паштета из шпротов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Вкусно просто смазать на хлеб или гренки.
Ингредиенты:
- шпроты – 1 банка
- яйца – 1 шт
- плавленый сыр – 1 шт
- укроп – 1 веточка
- сливочное масло – 50 г
- горчица – 1 ч.л.
- хлеб для подачи
Способ приготовления:
1. Шпроты из банки выложить без масла в чашу блендера.
2. Положить плавленый сыр.
3. Добавить целое почищенное яйцо.
4. Положить сливочное масло.
5. Добавить горчицу и веточку укропа.
6. Все взбить в однородную массу.
7. Намазать на хлеб.
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