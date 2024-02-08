Бюджетный салат из картофеля и сельди: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат из салата

Картофель и сельдь – вкусные и бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них может получится очень вкусный салат, закуска. 

Полезная сельдь для салатов

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из картофеля, с сельдью, красным луком и горошком. 

Сытный салат
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Ингредиенты: 

  • Картофель – 4 шт. (средние)
  • Селедка – 250 г
  • Горошек – 150 г
  • Красный лук – 1/2 шт. 
  • Соленые огурцы – 4 шт.
  • Укроп – пучок
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком.

Приготовление салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте масло, специи и перемешайте. 

Готовый салат

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