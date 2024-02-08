Картофель и сельдь – вкусные и бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них может получится очень вкусный салат, закуска.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из картофеля, с сельдью, красным луком и горошком.

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Ингредиенты:

Картофель – 4 шт. (средние)

Селедка – 250 г

Горошек – 150 г

Красный лук – 1/2 шт.

Соленые огурцы – 4 шт.

Укроп – пучок

Соль, перец по вкусу

Масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте масло, специи и перемешайте.

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