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Бюджетный салат из картофеля и сельди: рецепт сытного и быстрого блюда
Картофель и сельдь – вкусные и бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них может получится очень вкусный салат, закуска.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из картофеля, с сельдью, красным луком и горошком.
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт. (средние)
- Селедка – 250 г
- Горошек – 150 г
- Красный лук – 1/2 шт.
- Соленые огурцы – 4 шт.
- Укроп – пучок
- Соль, перец по вкусу
- Масло растительное – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте кубиком.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте масло, специи и перемешайте.
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