Бюджетный салат из огурцов без майонеза: блюдо на все случаи жизни

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Бюджетный салат из огурцов без майонеза: блюдо на все случаи жизни

Салат из огурцов и лука – бюджетное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Он готовится из двух основных ингредиентов и, что важно – без майонеза. Так что салат довольно диетический и даже полезный.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом салата из огурцов, лука и без майонеза.

Рецепт салата из огурцов без маойнеза

Ингредиенты:

  • огурцы – 6 шт
  • красный лук – 0,5 шт
  • зелень
  • перец молотый
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • уксус – 2 ч. л.
  • сметана – 1 ст. л.
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Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать кольцами, добавить соль, перемешать и оставить в холодильнике на 15-20 минут.

Салат из огурцов и лука

2. Порезать лук полукольцами, добавить уксус и сахар, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.

3. Измельчить зелень.

Салат без майонеза

4. Огурцы извлечь из холодильника и процедить от лишнего сока. Добавить к ним лук, зелень, специи и заправить сметаной. Приятного аппетита!

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