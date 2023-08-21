Салат из огурцов и лука – бюджетное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Он готовится из двух основных ингредиентов и, что важно – без майонеза. Так что салат довольно диетический и даже полезный.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом салата из огурцов, лука и без майонеза.

Ингредиенты:

огурцы – 6 шт

красный лук – 0,5 шт

зелень

перец молотый

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

уксус – 2 ч. л.

сметана – 1 ст. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать кольцами, добавить соль, перемешать и оставить в холодильнике на 15-20 минут.

2. Порезать лук полукольцами, добавить уксус и сахар, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.

3. Измельчить зелень.

4. Огурцы извлечь из холодильника и процедить от лишнего сока. Добавить к ним лук, зелень, специи и заправить сметаной. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: