Бюджетный салат из огурцов без майонеза: блюдо на все случаи жизни
Салат из огурцов и лука – бюджетное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Он готовится из двух основных ингредиентов и, что важно – без майонеза. Так что салат довольно диетический и даже полезный.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом салата из огурцов, лука и без майонеза.
Ингредиенты:
- огурцы – 6 шт
- красный лук – 0,5 шт
- зелень
- перец молотый
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- уксус – 2 ч. л.
- сметана – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать кольцами, добавить соль, перемешать и оставить в холодильнике на 15-20 минут.
2. Порезать лук полукольцами, добавить уксус и сахар, перемешать и оставить мариноваться на несколько минут.
3. Измельчить зелень.
4. Огурцы извлечь из холодильника и процедить от лишнего сока. Добавить к ним лук, зелень, специи и заправить сметаной. Приятного аппетита!
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