Бюджетный салат из пекинской капусты без майонеза: идеально на перекус
Салат – это отличное блюдо не только для гарниров, но и на перекус. Готовить его можно из свежих овощей: молодой и пекинской капусты, огурцов, моркови, свеклы, а дополнять зеленью, филе и крабовыми палочками.
Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой и филе без майонеза, который идеально подойдет на перекус.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- пекинская капуста – 250 г
- морковь – 1 шт.
- грецкие орехи – 30 г
- зеленый лук
- растительное масло
- соль, перец
- приправа к курице
Заправка:
- оливковое масло – 40 мл
- соевый соус – 20 мл
- лимонный сок – 10 мл
- мед – 1 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить филе, помыть его, просушить, разрезать на две части. Посыпать солью, перцем и приправой с обеих сторон. Пожарить до готовности.
2. В готовом виде филе охладить и нарезать кубиками.
3. Пекинскую капусту порезать квадратиками, лук и орехи измельчить.
4. Морковь натереть на корейской терке. Смешать все подготовленные ингредиенты.
5. Далее следует смешать все ингредиенты для заправки и заправить салат. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из молодой капусты на ужин.