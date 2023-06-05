Бюджетный салат из пекинской капусты без майонеза: идеально на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Бюджетный салат из пекинской капусты без майонеза: идеально на перекус

Салат – это отличное блюдо не только для гарниров, но и на перекус. Готовить его можно из свежих овощей: молодой и пекинской капусты, огурцов, моркови, свеклы, а дополнять зеленью, филе и крабовыми палочками.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой и филе без майонеза, который идеально подойдет на перекус.

Рецепт салата с пекинской капустой, филе и без майонеза

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
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  • пекинская капуста – 250 г
  • морковь – 1 шт.
  • грецкие орехи – 30 г
  • зеленый лук
  • растительное масло
  • соль, перец
  • приправа к курице

Заправка:

  • оливковое масло – 40 мл
  • соевый соус – 20 мл
  • лимонный сок – 10 мл
  • мед – 1 ч. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить филе, помыть его, просушить, разрезать на две части. Посыпать солью, перцем и приправой с обеих сторон. Пожарить до готовности.

Салат из филе

2. В готовом виде филе охладить и нарезать кубиками.

3. Пекинскую капусту порезать квадратиками, лук и орехи измельчить.

Салат с пекинкой

4. Морковь натереть на корейской терке. Смешать все подготовленные ингредиенты.

5. Далее следует смешать все ингредиенты для заправки и заправить салат. Готово!

Заправка в салат

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из молодой капусты на ужин.

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