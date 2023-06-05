Салат – это отличное блюдо не только для гарниров, но и на перекус. Готовить его можно из свежих овощей: молодой и пекинской капусты, огурцов, моркови, свеклы, а дополнять зеленью, филе и крабовыми палочками.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой и филе без майонеза, который идеально подойдет на перекус.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

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пекинская капуста – 250 г

морковь – 1 шт.

грецкие орехи – 30 г

зеленый лук

растительное масло

соль, перец

приправа к курице

Заправка:

оливковое масло – 40 мл

соевый соус – 20 мл

лимонный сок – 10 мл

мед – 1 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить филе, помыть его, просушить, разрезать на две части. Посыпать солью, перцем и приправой с обеих сторон. Пожарить до готовности.

2. В готовом виде филе охладить и нарезать кубиками.

3. Пекинскую капусту порезать квадратиками, лук и орехи измельчить.

4. Морковь натереть на корейской терке. Смешать все подготовленные ингредиенты.

5. Далее следует смешать все ингредиенты для заправки и заправить салат. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из молодой капусты на ужин.