Бюджетный салат из пекинской капусты и колбасы: рецепт вкусного блюда
Пекинская капуста может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также голубцов, закусок и даже первых блюд. Стоит отметить, что капусту в салатах сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, колбасой, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты с кукурузой и колбасой.
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Ингредиенты:
- пекинская капуста – 350 г
- колбаса – 250 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- морковь – 250 г
- майонез – количество по желанию
- сухарики – 1 пачка
Способ приготовления:
1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.
2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой. Переложите в миску к капусте.
3. Туда же добавьте банку кукурузы и морковь по-корейски.
4️. Заправьте салат майонезом, добавьте сухари и перемешайте.
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