Пекинская капуста может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также голубцов, закусок и даже первых блюд. Стоит отметить, что капусту в салатах сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, колбасой, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты с кукурузой и колбасой.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 350 г

колбаса – 250 г

кукуруза консервированная – 1 банка

морковь – 250 г

майонез – количество по желанию

сухарики – 1 пачка

Способ приготовления:

1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.

2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой. Переложите в миску к капусте.

3. Туда же добавьте банку кукурузы и морковь по-корейски.

4️. Заправьте салат майонезом, добавьте сухари и перемешайте.

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