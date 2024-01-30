Бюджетный салат из пекинской капусты и колбасы: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Пекинская капуста может быть идеальной основой для приготовления салатов, а также голубцов, закусок и даже первых блюд. Стоит отметить, что капусту в салатах сочетается со всеми овощами, зеленью, крабовыми палочками, колбасой, филе.

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого салата из пекинской капусты с кукурузой и колбасой.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 350 г
  • колбаса – 250 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • морковь – 250 г
  • майонез – количество по желанию
  • сухарики – 1 пачка

Способ приготовления:

1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.

Приготовление салата

2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой. Переложите в миску к капусте.

Чем заправить салат

3. Туда же добавьте банку кукурузы и морковь по-корейски.

Приготовление салата

4️. Заправьте салат майонезом, добавьте сухари и перемешайте.

Готовый салат

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