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Бюджетный салат из помидоров с оригинальной заправкой: рецепт легкого блюда для ужина
Помидоры – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также супов, закусок и соусов. Еще из них получится очень вкусная аджика и сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из помидоров, с луком, зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- 300-400 г помидор (чери/сливка)
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук
- зелень
Маринад:
- 3-4 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ч.л. итальянских трав
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте пополам помидоры. Чеснок, зелень и лук измельчите.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Выложите в миску помидоры, зелень, лук и чеснок, полейте соусом и перемешайте.
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