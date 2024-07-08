Салат из помидоров

Помидоры – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также супов, закусок и соусов. Еще из них получится очень вкусная аджика и сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из помидоров, с луком, зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

300-400 г помидор (чери/сливка)

2 зубчика чеснока

1 лук

зелень

Маринад:

3-4 ст.л. растительного масла

1 ч.л. меда

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. французской горчицы

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте пополам помидоры. Чеснок, зелень и лук измельчите.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Выложите в миску помидоры, зелень, лук и чеснок, полейте соусом и перемешайте.

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