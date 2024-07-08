Бюджетный салат из помидоров с оригинальной заправкой: рецепт легкого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бюджетный салат из помидоров с оригинальной заправкой: рецепт легкого блюда для ужина

Помидоры – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также супов, закусок и соусов. Еще из них получится очень вкусная аджика и сок. 

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Салат из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из помидоров, с луком, зеленью и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300-400 г помидор (чери/сливка)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук
  • зелень

Маринад:

  • 3-4 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ч.л. итальянских трав

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте пополам помидоры. Чеснок, зелень и лук измельчите. 

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2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для блюда

3. Выложите в миску помидоры, зелень, лук и чеснок, полейте соусом и перемешайте.

Готовый салат

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