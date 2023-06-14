Бюджетный салат для ужина, который можно есть каждый день: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Свежие огурцы, консервированный горошек, лук и яйца могут быть идеальной основой для приготовления вкусного, сытного и бюджетного салата. Стоит отметить, что набор продуктов можно менять, например, горошек можно заменить кукурузой, а вареные яйца креветками или тунцом, будет также очень вкусно и сытно. 

Вкусный летний салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень бюджетного и простого в приготовлении салата, основа которого – овощи, бобовые и вареные яйца. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • вареные яйца – 4 шт. 
  • огурцы – 1 шт. 
  • горошек – 1 банка 
  • укроп, петрушка
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • сметана или майонез – 1,5-2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте кубиками.

Вареные яйца

2. Огурцы соломкой.

Свежие огурцы

3. Мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.

Зелень для блюда

5. Заправьте салат майонезом или сметаной и хорошо перемешайте.

Готовый салат

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