Свежие огурцы, консервированный горошек, лук и яйца могут быть идеальной основой для приготовления вкусного, сытного и бюджетного салата. Стоит отметить, что набор продуктов можно менять, например, горошек можно заменить кукурузой, а вареные яйца креветками или тунцом, будет также очень вкусно и сытно.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень бюджетного и простого в приготовлении салата, основа которого – овощи, бобовые и вареные яйца.

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Ингредиенты:

вареные яйца – 4 шт.

огурцы – 1 шт.

горошек – 1 банка

укроп, петрушка

зеленый лук

соль, перец

сметана или майонез – 1,5-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте кубиками.

2. Огурцы соломкой.

3. Мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.

5. Заправьте салат майонезом или сметаной и хорошо перемешайте.

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