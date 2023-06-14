Бюджетный салат для ужина, который можно есть каждый день: рецепт от кулинара
Свежие огурцы, консервированный горошек, лук и яйца могут быть идеальной основой для приготовления вкусного, сытного и бюджетного салата. Стоит отметить, что набор продуктов можно менять, например, горошек можно заменить кукурузой, а вареные яйца креветками или тунцом, будет также очень вкусно и сытно.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень бюджетного и простого в приготовлении салата, основа которого – овощи, бобовые и вареные яйца.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 4 шт.
- огурцы – 1 шт.
- горошек – 1 банка
- укроп, петрушка
- зеленый лук
- соль, перец
- сметана или майонез – 1,5-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарежьте кубиками.
2. Огурцы соломкой.
3. Мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
4. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец.
5. Заправьте салат майонезом или сметаной и хорошо перемешайте.
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