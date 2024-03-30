Для такого салата не придется ничего отваривать или жарить. Потому приготовить блюдо вы сможете максимум за 3 минуты. В основе – крабовые палочки, которые прекрасно сочетаются с разнообразными ингредиентами, особенно в майонезном салате.

Идея приготовления элементарного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 100 г

сыр – 80 г

помидор большой – 1 шт.

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чеснок – 2 зубчика

соль/перец (по вкусу)

майонез

Способ приготовления:

1. Нарезать крабовые палочки.

2. Натереть сыр.

3. Нарезать помидор.

4. Добавить чеснок и специи.

5. Положить майонез.

6. Все перемешать.

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