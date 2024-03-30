Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

Для такого салата не придется ничего отваривать или жарить. Потому приготовить блюдо вы сможете максимум за 3 минуты. В основе – крабовые палочки, которые прекрасно сочетаются с разнообразными ингредиентами, особенно в майонезном салате.

Идея приготовления элементарного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 100 г
  • сыр – 80 г
  • помидор большой – 1 шт.
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  • чеснок – 2 зубчика
  • соль/перец (по вкусу)
  • майонез

Способ приготовления:

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

1. Нарезать крабовые палочки.

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

2. Натереть  сыр.

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

3. Нарезать помидор.

4. Добавить чеснок и специи.

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

5. Положить майонез.

6. Все перемешать.

Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты

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