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Бюджетный салат с крабовыми палочками и сыром: готовится три минуты
Для такого салата не придется ничего отваривать или жарить. Потому приготовить блюдо вы сможете максимум за 3 минуты. В основе – крабовые палочки, которые прекрасно сочетаются с разнообразными ингредиентами, особенно в майонезном салате.
Идея приготовления элементарного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 100 г
- сыр – 80 г
- помидор большой – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль/перец (по вкусу)
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарезать крабовые палочки.
2. Натереть сыр.
3. Нарезать помидор.
4. Добавить чеснок и специи.
5. Положить майонез.
6. Все перемешать.
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