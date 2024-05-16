Бюджетный шашлык из картофеля и сала со сметанным соусом: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный запеченный картофель с салом

Сало и картофель можно вместе запекать, жарить и тушить. Еще из них можно приготовить шашлык в духовке. 

Сало и картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного шашлыка из картофеля с салом и сметанным соусом. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • картофель 
  • сало 
  • специи 
  • зелень 
  • сметана
  • чеснок 

Способ приготовления:

1. Порежьте сало и картофель.

2. Нанизывайте на деревянные шпажки сало чередуя с картофелем. 

Ингредиенты для шашлыка

3. Соус: смешайте сметану с измельченной зеленью, добавьте чеснок, специи, перемешайте.

Соус для блюда

4. Выложите шашлык в форму, посыпьте специями и залейте соусом. 

Приготовление шашлыка

5. Запекайте в духовке до готовности.

Готовый шашлык

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