Сало и картофель можно вместе запекать, жарить и тушить. Еще из них можно приготовить шашлык в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного шашлыка из картофеля с салом и сметанным соусом.

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Ингредиенты:

картофель

сало

специи

зелень

сметана

чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте сало и картофель.

2. Нанизывайте на деревянные шпажки сало чередуя с картофелем.

3. Соус: смешайте сметану с измельченной зеленью, добавьте чеснок, специи, перемешайте.

4. Выложите шашлык в форму, посыпьте специями и залейте соусом.

5. Запекайте в духовке до готовности.

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