Видео дня
Бюджетный шашлык из картофеля и сала со сметанным соусом: готовится в духовке
Сало и картофель можно вместе запекать, жарить и тушить. Еще из них можно приготовить шашлык в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного шашлыка из картофеля с салом и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- картофель
- сало
- специи
- зелень
- сметана
- чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте сало и картофель.
2. Нанизывайте на деревянные шпажки сало чередуя с картофелем.
3. Соус: смешайте сметану с измельченной зеленью, добавьте чеснок, специи, перемешайте.
4. Выложите шашлык в форму, посыпьте специями и залейте соусом.
5. Запекайте в духовке до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: