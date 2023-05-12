Бюджетный твердый сыр в микроволновке: готовится без молока и варки

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетный твердый сыр в микроволновке: готовится без молока и варки

Твердый сыр – это такой продукт, который не обязательно покупать в магазине, ведь его легко приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов. Традиционно делают его из творога, молока или сметаны, дополняют любимыми специями, травами, семенами или орехами.

Кулинар Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом домашнего твердого сыра, который вы легко приготовите в микроволновке за считанные минуты.

Рецепт твердого сыра в микроволновке

Ингредиенты на 1200 г сыра:

  • творог – 2400 г
  • яйца – 2 шт.
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  • соль – 2 ч. л.
  • сода – 2 ч. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • специи

Способ приготовления:

1. Творог выложить в тарелку и поставить греть в микроволновку на 3 минуты. Затем достать продукт и тщательно перемешать. Разогревать сыр таким способом нужно еще 2-3 раза, чтобы он хорошо расплавился и был однородным.

Твердый сыр из творога

2. После этого нужно отбросить сыр на марлю. Подождать, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. К полученному сыру добавить соль, сода и яйцо. Взбить блендером до однородности. Также добавить растительное масло и перемешать.

Домашний твердый сыр

4. В таком виде снова поставить сыр нагреваться в микроволновку на 3 минуты. Затем тщательно перемешать. Повторять процедуру, пока масса не начнет слипаться и не станет тягучей. По желанию можно добавить еще любимые специи или даже семена или орехи.

Как приготовить сыр в микроволновке

5. Получившуюся массу выложить в контейнеры и хорошо утрамбовать. Обязательно дать остыть в холодильнике. Сыр готов!

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