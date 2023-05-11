Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке
После тяжелого рабочего дня всегда хочется приготовить к ужину что-то максимально простое и бюджетное. Идеальными компонентами такого блюда будут картофель и фарш. Их можно просто запечь в духовке со вкусным соусом – получается очень сытно.
Идея приготовления вкусного ужина из картофеля и фарша опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете отдохнуть и заняться своими делами.
Ингредиенты:
- картофель – 5-8 шт
- фарш – 300-500 г
- соль, перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- томатная паста – 3 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать кружочками, посолить.
2. К фаршу добавить соль и перец.
3. Намазать фарш на каждый кружочек картофеля.
4. Уложить в форму для выпечки.
5. Смешать томатную пасту, сметану, соль и специи, добавить воду.
6. Залить картофель и отправить в духовку при температуре 180-200 градусов на час. Сверху можно добавить сыр по вкусу.
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