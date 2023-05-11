После тяжелого рабочего дня всегда хочется приготовить к ужину что-то максимально простое и бюджетное. Идеальными компонентами такого блюда будут картофель и фарш. Их можно просто запечь в духовке со вкусным соусом – получается очень сытно.

Идея приготовления вкусного ужина из картофеля и фарша опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете отдохнуть и заняться своими делами.

Ингредиенты:

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картофель – 5-8 шт

фарш – 300-500 г

соль, перец – по вкусу

специи – по вкусу

томатная паста – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать кружочками, посолить.

2. К фаршу добавить соль и перец.

3. Намазать фарш на каждый кружочек картофеля.

4. Уложить в форму для выпечки.

5. Смешать томатную пасту, сметану, соль и специи, добавить воду.

6. Залить картофель и отправить в духовку при температуре 180-200 градусов на час. Сверху можно добавить сыр по вкусу.

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