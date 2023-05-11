Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

После тяжелого рабочего дня всегда хочется приготовить к ужину что-то максимально простое и бюджетное. Идеальными компонентами такого блюда будут картофель и фарш. Их можно просто запечь в духовке со вкусным соусом – получается очень сытно.

Идея приготовления вкусного ужина из картофеля и фарша опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете отдохнуть и заняться своими делами.

Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

Ингредиенты:

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  • картофель – 5-8 шт
  • фарш – 300-500 г
  • соль, перец – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • вода – 150 мл

Способ приготовления:

Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

1. Картошку нарезать кружочками, посолить.

2. К фаршу добавить соль и перец.

Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

3. Намазать фарш на каждый кружочек картофеля.

4. Уложить в форму для выпечки.

Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

5. Смешать томатную пасту, сметану, соль и специи, добавить воду.

Бюджетный ужин из фарша и картофеля на скорую руку: готовится в духовке

6. Залить картофель и отправить в духовку при температуре 180-200 градусов на час. Сверху можно добавить сыр по вкусу.

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