Бюджетный яворовский пирог с картошкой и гречкой: идеально подходит для обеда
Для сытного и довольно бюджетного обеда идеально подходит яворовский пирог. Тесто получается очень эластичным, нежным и пышным. А для начинки можно выбрать обычные картофель и гречку.
Идея приготовления сытного яворовского пирога с картошкой и гречкой для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты для опары:
- 100 г муки
- 200 мл теплой воды
- 1 ч.л сухих дрожжей
- 1 ст.л. сахара
Ингредиенты для теста:
- 1 ч.л соли
- 300 г муки
- 2 ст.л. масла
Ингредиенты для начинки:
- 500-600 г вареного картофеля
- 300 г вареной гречки
- 1 луковица + масло для жарки
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сделать опару. Взять муку, всыпать сахар, дрожжи и влить тёплую воду. Размешать и поставить на 30 минут в теплое место.
2. К опаре добавить соль и муку, замешать тесто.
3. Добавить масло и замесить до конца – выйте мягкое и эластичное тесто, которое оставляем в теплом месте на час.
4. Для начинки сварить картофель и гречку.
5. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук.
6. Смешать мятый картофель, гречку, лук, соль и перец в однородную массу.
7. Тесто разделить на две части, одна часть – треть теста, а вторая – 2/3.
8. Большую часть теста раскатать и переложить в форму застеленную пергаментом и сделать 2 см бортики.
9. На тесто выложить начинку, разровнять ее.
10. Меньшую часть теста раскатать, накрыть начинку и защелкнуть тесто. Сверху это тесто проколоть вилкой и можно смазать желтком, присыпать кунжутом.
11. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 40 минут.
12. Достать и есть в холодном виде.
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