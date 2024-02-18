Для сытного и довольно бюджетного обеда идеально подходит яворовский пирог. Тесто получается очень эластичным, нежным и пышным. А для начинки можно выбрать обычные картофель и гречку.

Идея приготовления сытного яворовского пирога с картошкой и гречкой для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты для опары:

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100 г муки

200 мл теплой воды

1 ч.л сухих дрожжей

1 ст.л. сахара

Ингредиенты для теста:

1 ч.л соли

300 г муки

2 ст.л. масла

Ингредиенты для начинки:

500-600 г вареного картофеля

300 г вареной гречки

1 луковица + масло для жарки

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сделать опару. Взять муку, всыпать сахар, дрожжи и влить тёплую воду. Размешать и поставить на 30 минут в теплое место.

2. К опаре добавить соль и муку, замешать тесто.

3. Добавить масло и замесить до конца – выйте мягкое и эластичное тесто, которое оставляем в теплом месте на час.

4. Для начинки сварить картофель и гречку.

5. Обжарить на растительном масле мелко нарезанный лук.

6. Смешать мятый картофель, гречку, лук, соль и перец в однородную массу.

7. Тесто разделить на две части, одна часть – треть теста, а вторая – 2/3.

8. Большую часть теста раскатать и переложить в форму застеленную пергаментом и сделать 2 см бортики.

9. На тесто выложить начинку, разровнять ее.

10. Меньшую часть теста раскатать, накрыть начинку и защелкнуть тесто. Сверху это тесто проколоть вилкой и можно смазать желтком, присыпать кунжутом.

11. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 40 минут.

12. Достать и есть в холодном виде.

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