Чахани по-львовски: рецепт блюда из мяса и овощей
Идеальным сытным и быстрым в приготовлении блюдом для ужина и обеда может быть чахани. Основа которого – мясо и овощи. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда чахани из мяса и свежих овощей.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 500 г мяса (филе курицы или свинины)
- 250 г грибов
- 150 г моркови
- 150г лука
- 2 банки фасоли – 500 г
- соль, копченая паприка, молотый перец
- 12 горошин перца, лавровый лист
- 3 ст.л томата
- 40г масла
- 40г муки
- 3-4 зубчика чеснока
- 1.5л. воды
Способ приготовления:
1. На сковородку влейте масло и обжарьте нарезанный кубиками картофель, до золотистости. И уберите со сковородки.
2. На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон. Посолите, поперчите, всыпьте муку и хорошо вымешайте и уберите из сковородки.
3. Нарежьте грибы на четвертинки, и на растительном масле обжарьте до золотистости.
4. Влейте в сковороду масло, бросьте лук, морковь, чеснок, обжарьте, перемешивая 7-8 минут и добавьте соль, копченую паприку, молотый перец, томатную пасту (или кетчуп), влейте 200-300 мл воды. Перемешивая жарьте на среднем огне 7-10 минут, теперь выкладываем все в горшки.
5. Первым слоем картофель, затем мясо, дальше по лавровому листу и 3 горошины перца на один горшок. После по 3-4 ложки консервированной или отварной фасоли, лук, морковь и в горшки влейте или кипящую воду, или куриный бульон, закройте крышкой, и переставьте горшки на противень, чтобы вода не растекалась по всей духовке.
6. Ставим в духовку, при 180 С готовим 60 минут.
Перед подачей присыпьте зеленью!
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