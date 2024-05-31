Идеальным сытным и быстрым в приготовлении блюдом для ужина и обеда может быть чахани. Основа которого – мясо и овощи. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда чахани из мяса и свежих овощей.

Ингредиенты:

500 г картофеля

500 г мяса (филе курицы или свинины)

250 г грибов

150 г моркови

150г лука

2 банки фасоли – 500 г

соль, копченая паприка, молотый перец

12 горошин перца, лавровый лист

3 ст.л томата

40г масла

40г муки

3-4 зубчика чеснока

1.5л. воды

Способ приготовления:

1. На сковородку влейте масло и обжарьте нарезанный кубиками картофель, до золотистости. И уберите со сковородки.

2. На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон. Посолите, поперчите, всыпьте муку и хорошо вымешайте и уберите из сковородки.

3. Нарежьте грибы на четвертинки, и на растительном масле обжарьте до золотистости.

4. Влейте в сковороду масло, бросьте лук, морковь, чеснок, обжарьте, перемешивая 7-8 минут и добавьте соль, копченую паприку, молотый перец, томатную пасту (или кетчуп), влейте 200-300 мл воды. Перемешивая жарьте на среднем огне 7-10 минут, теперь выкладываем все в горшки.

5. Первым слоем картофель, затем мясо, дальше по лавровому листу и 3 горошины перца на один горшок. После по 3-4 ложки консервированной или отварной фасоли, лук, морковь и в горшки влейте или кипящую воду, или куриный бульон, закройте крышкой, и переставьте горшки на противень, чтобы вода не растекалась по всей духовке.

6. Ставим в духовку, при 180 С готовим 60 минут.

Перед подачей присыпьте зеленью!

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