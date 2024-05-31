Чахани по-львовски: рецепт блюда из мяса и овощей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Чахани по-львовски: рецепт блюда из мяса и овощей

Идеальным сытным и быстрым в приготовлении блюдом для ужина и обеда может быть чахани. Основа которого – мясо и овощи. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи. 

Из чего приготовить чахани

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда чахани из мяса и свежих овощей. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г картофеля
  • 500 г мяса (филе курицы или свинины)
  • 250 г грибов
  • 150 г моркови
  • 150г лука
  • 2 банки фасоли – 500 г
  • соль, копченая паприка, молотый перец 
  • 12 горошин перца, лавровый лист
  • 3 ст.л томата
  • 40г масла
  • 40г муки
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1.5л. воды

Способ приготовления: 

1. На сковородку влейте масло и обжарьте нарезанный кубиками картофель, до золотистости. И уберите со сковородки. 

Ингредиенты для блюда

2. На растительном масле обжарьте до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон. Посолите, поперчите, всыпьте муку и хорошо вымешайте и уберите из сковородки.

Жареное мясо

3. Нарежьте грибы на четвертинки, и на растительном масле обжарьте до золотистости.

Жареные грибы

4. Влейте в сковороду масло, бросьте лук, морковь, чеснок, обжарьте, перемешивая 7-8 минут и добавьте соль, копченую паприку, молотый перец, томатную пасту (или кетчуп), влейте 200-300 мл воды. Перемешивая жарьте на среднем огне 7-10 минут, теперь выкладываем все в горшки.

Зажарка для блюда

5. Первым слоем картофель, затем мясо, дальше по лавровому листу и 3 горошины перца на один горшок. После по 3-4 ложки консервированной или отварной фасоли, лук, морковь и в горшки влейте или кипящую воду, или куриный бульон, закройте крышкой, и переставьте горшки на противень, чтобы вода не растекалась по всей духовке.

Приготовление блюда слоями

6. Ставим в духовку, при 180 С готовим 60 минут.

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовое блюдо

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