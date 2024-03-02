Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

Если вас захотелось чего-то необычного и нового, следует обратить внимание именно на это блюдо. Ведь традиционное грузинское блюдо чахохбили отличается невероятным вкусом и ароматом.

Рецептом грузинского чахохбили поделилась фудблогер Ольга Рябенко. И Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо правильно, чтобы удивить близких.

Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

Ингредиенты

  • Курица – 1 шт
  • Лук – 800 гр
  • Томатное пюре – 600 гр
  • Чеснок – 3 зуб
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  • Кинза – 100 гр
  • Сушеный базилик – 1 ч.л.
  • Уцхо сунели – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Вода – 150 мл
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления

1.Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.

Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

2.Достать курицу и влить ½ воды в сковороду, в которой она жарилась.

3. Лук порезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль. Жарить на медленном огне в течение 30 мин.

Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

4. Сверху выложить курицу.

5. Блендером сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 40 мин.

Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем

6. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Всё смешать.

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