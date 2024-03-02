Чахохбили: что это и как приготовить это грузинское блюдо дома без проблем
Если вас захотелось чего-то необычного и нового, следует обратить внимание именно на это блюдо. Ведь традиционное грузинское блюдо чахохбили отличается невероятным вкусом и ароматом.
Рецептом грузинского чахохбили поделилась фудблогер Ольга Рябенко. И Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо правильно, чтобы удивить близких.
Ингредиенты
- Курица – 1 шт
- Лук – 800 гр
- Томатное пюре – 600 гр
- Чеснок – 3 зуб
- Кинза – 100 гр
- Сушеный базилик – 1 ч.л.
- Уцхо сунели – 1 ч.л.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Вода – 150 мл
- Перец
- Соль
Способ приготовления
1.Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.
2.Достать курицу и влить ½ воды в сковороду, в которой она жарилась.
3. Лук порезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль. Жарить на медленном огне в течение 30 мин.
4. Сверху выложить курицу.
5. Блендером сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 40 мин.
6. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Всё смешать.
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