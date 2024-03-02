Если вас захотелось чего-то необычного и нового, следует обратить внимание именно на это блюдо. Ведь традиционное грузинское блюдо чахохбили отличается невероятным вкусом и ароматом.

Рецептом грузинского чахохбили поделилась фудблогер Ольга Рябенко. И Instagram она рассказала, как приготовить это блюдо правильно, чтобы удивить близких.

Ингредиенты

Курица – 1 шт

Лук – 800 гр

Томатное пюре – 600 гр

Чеснок – 3 зуб

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Кинза – 100 гр

Сушеный базилик – 1 ч.л.

Уцхо сунели – 1 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Вода – 150 мл

Перец

Соль

Способ приготовления

1.Разрезать курицу на небольшие части и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. Посолить и поперчить.

2.Достать курицу и влить ½ воды в сковороду, в которой она жарилась.

3. Лук порезать полукольцами и выложить на сковороду. Добавить соль. Жарить на медленном огне в течение 30 мин.

4. Сверху выложить курицу.

5. Блендером сделать томатное пюре, добавить в него все специи и томатную пасту. Все хорошо смешать и вылить на курицу в сковороду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 40 мин.

6. Снять с огня и добавить мелко нарезанную кинзу и чеснок. Всё смешать.

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