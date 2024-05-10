Чтобы шашлык был сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать. Для этого подойдет айран, красное вино, сок лимона, томатный сок, минеральная вода и даже черный чай.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень простого чайного маринада для мяса, который сделает мясо очен сочным.

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Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Специи:

Розмарин – 1 ст. л.

Базилик – 1 ст. л.

Кориандр – 1 ст. л.

Перец черный душистый – 1 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Гвоздика – 1 ст. л.

Чай черный

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте средними кусками.

2. Добавьте лук, специи.

3. Заварите чай и залейте мясо, перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте 8-12 часов.

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