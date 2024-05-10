Чайный маринад для шашлыка: мясо будет очень мягким и сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Чайный маринад для шашлыка: мясо будет очень мягким и сочным

Чтобы шашлык был сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать. Для этого подойдет айран, красное вино, сок лимона, томатный сок, минеральная вода и даже черный чай.

В чем мариновать шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень простого чайного маринада для мяса, который сделает мясо очен сочным.

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг

Специи:

  • Розмарин – 1 ст. л.
  • Базилик – 1 ст. л.
  • Кориандр – 1 ст. л.
  • Перец черный душистый – 1 ст. л.
  • Соль – 2 ст. л.
  • Гвоздика – 1 ст. л.
  • Чай черный

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте средними кусками.

Мясо для шашлыка

2. Добавьте лук, специи.

Специи для блюда

3. Заварите чай и залейте мясо, перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте 8-12 часов.

Готовый маринад

Также на OBOZ.UA сообщалось, из чего приготовить самый удачный маринад для шашлыка, который сделает любое мясо очень сочным. 

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