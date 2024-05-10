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Чайный маринад для шашлыка: мясо будет очень мягким и сочным
Чтобы шашлык был сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать. Для этого подойдет айран, красное вино, сок лимона, томатный сок, минеральная вода и даже черный чай.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень простого чайного маринада для мяса, который сделает мясо очен сочным.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
Специи:
- Розмарин – 1 ст. л.
- Базилик – 1 ст. л.
- Кориандр – 1 ст. л.
- Перец черный душистый – 1 ст. л.
- Соль – 2 ст. л.
- Гвоздика – 1 ст. л.
- Чай черный
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте средними кусками.
2. Добавьте лук, специи.
3. Заварите чай и залейте мясо, перемешайте, накройте пищевой пленкой и маринуйте 8-12 часов.
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