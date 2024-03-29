Чанахи – это одно из традиционных грузинских блюд. Но в Украине оно приобрело такую популярность, что уже никто и не задумывается над историей его происхождения.

По словам фудблогера Алекса Миля, чанахи готовятся достаточно долго, но невероятный вкус блюда стоит каждой потраченной минуты. Именно он в Instagram рассказал, как готовят чанахи во Львове.

Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Филе курицы или свинина – 500 гр

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Грибы – 250 гр

Морковь – 150 гр

Лук – 150 гр

Консервированная фасоль – 500 гр (2 банка)

Соль

Перец

Копченая паприка

Перец горошком – 12 шт

Лавровое письмо

Томатная паста – 3 ст.л.

Масло растительное – 40 мл

Мука – 40 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Вода – 1,5 л

Способ приготовления

1. На сковородку вливаем масло и обжариваем нарезанный кубиками картофель до золотистости, после чего снимаем с плиты.

2. На той же сковороде обжариваем до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон.

3. Добавляем соль, перец, муку, перемешиваем и убираем из сковороды.

4. Нарезанные на четвертинки грибы обжариваем до золотистости и убираем из сковороды.

5. Лук, морковь и чеснок также обжариваем на сковороде в течение 7-8 минут.

6. Добавляем соль, перец, копченую паприку, томатную пасту.

7. Вливаем 300 мл воды, перемешиваем и тушим в течение 7-10 минут на среднем огне.

8. Выкладываем будущее блюдо в горшки. Первый слой – картофель. Далее – мясо, лавровый лист, 3 горошины перца (в каждый горшок), 3-4 ложки фасоли, грибы и морковь с луком.

9. Вливаем воду или бульон в каждый горшок, накрываем крышкой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

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