Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление
Чанахи – это одно из традиционных грузинских блюд. Но в Украине оно приобрело такую популярность, что уже никто и не задумывается над историей его происхождения.
По словам фудблогера Алекса Миля, чанахи готовятся достаточно долго, но невероятный вкус блюда стоит каждой потраченной минуты. Именно он в Instagram рассказал, как готовят чанахи во Львове.
Ингредиенты
- Картофель – 500 гр
- Филе курицы или свинина – 500 гр
- Грибы – 250 гр
- Морковь – 150 гр
- Лук – 150 гр
- Консервированная фасоль – 500 гр (2 банка)
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Перец горошком – 12 шт
- Лавровое письмо
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Масло растительное – 40 мл
- Мука – 40 гр
- Чеснок – 3-4 зуб
- Вода – 1,5 л
Способ приготовления
1. На сковородку вливаем масло и обжариваем нарезанный кубиками картофель до золотистости, после чего снимаем с плиты.
2. На той же сковороде обжариваем до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон.
3. Добавляем соль, перец, муку, перемешиваем и убираем из сковороды.
4. Нарезанные на четвертинки грибы обжариваем до золотистости и убираем из сковороды.
5. Лук, морковь и чеснок также обжариваем на сковороде в течение 7-8 минут.
6. Добавляем соль, перец, копченую паприку, томатную пасту.
7. Вливаем 300 мл воды, перемешиваем и тушим в течение 7-10 минут на среднем огне.
8. Выкладываем будущее блюдо в горшки. Первый слой – картофель. Далее – мясо, лавровый лист, 3 горошины перца (в каждый горшок), 3-4 ложки фасоли, грибы и морковь с луком.
9. Вливаем воду или бульон в каждый горшок, накрываем крышкой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
На OBOZ.UA можно найти и другие варианты приготовления: