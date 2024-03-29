Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

Чанахи – это одно из традиционных грузинских блюд. Но в Украине оно приобрело такую популярность, что уже никто и не задумывается над историей его происхождения.

По словам фудблогера Алекса Миля, чанахи готовятся достаточно долго, но невероятный вкус блюда стоит каждой потраченной минуты. Именно он в Instagram рассказал, как готовят чанахи во Львове.

Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

Ингредиенты

  • Картофель – 500 гр
  • Филе курицы или свинина – 500 гр
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  • Грибы – 250 гр
  • Морковь – 150 гр
  • Лук – 150 гр
  • Консервированная фасоль – 500 гр (2 банка)
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка
  • Перец горошком – 12 шт
  • Лавровое письмо
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 40 мл
  • Мука – 40 гр
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Вода – 1,5 л

Способ приготовления

1. На сковородку вливаем масло и обжариваем нарезанный кубиками картофель до золотистости, после чего снимаем с плиты.

2. На той же сковороде обжариваем до золотистости нарезанное небольшими кусками мясо со всех сторон.

Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

3. Добавляем соль, перец, муку, перемешиваем и убираем из сковороды.

4. Нарезанные на четвертинки грибы обжариваем до золотистости и убираем из сковороды.

5. Лук, морковь и чеснок также обжариваем на сковороде в течение 7-8 минут.

Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

6. Добавляем соль, перец, копченую паприку, томатную пасту.

7. Вливаем 300 мл воды, перемешиваем и тушим в течение 7-10 минут на среднем огне.

8. Выкладываем будущее блюдо в горшки. Первый слой – картофель. Далее – мясо, лавровый лист, 3 горошины перца (в каждый горшок), 3-4 ложки фасоли, грибы и морковь с луком.

Чанахи по-львовски: блюдо, которое стоит времени, потраченного на приготовление

9. Вливаем воду или бульон в каждый горшок, накрываем крышкой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

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