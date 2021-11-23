Чанахи по-украински: чем заменить баранину в блюде
Если вы еще тот любитель грузинской кухни, то, видимо, неоднократно слышали и готовили у себя на кухне чанахи – тушеную баранину с овощами. Более того, это блюдо обожают практически во всех уголках мира. Оно настолько легкое в приготовлении, что его часто относят к разряду рецептов "поставили и забыли".
В украинской кухне чанахи готовят по собственной версии, добавляя вместо баранины свинину или курицу.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить чанахи в украинской интерпретации.
Чанахи по-львовски по рецепту фудблогерки maricka_cooking. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Свинина – 800
Картофель – 500 г
Морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Фасоль красная – 100 г (сухой)
Мука – 4 ст. л.
Томатная паста – 2 ст. л.
Чеснок – 4 зубчика
Лавровые листья – 2 шт
Паприка – 1/2 ч. л.
Перец душистый – 3 шт
Зелень
Соль
Перец
Способ приготовления:
1. Отварить фасоль.
2. Нарезать мясо и обжарить его до румяности.
3. Нарезать мокву и лук. Положить в кастрюлю вместе с лавровыми листьями и перцем.
4. Положить мясо, залить водой и варить 40 минут.
5. Добавить картофель и варить еще 20 минут.
6. Добавить фасоль.
7. Тем временем обжарить муку, налить немного бульона из кастрюли, перетереть смесь и высыпать в кастрюлю.
8. Добавить паприку, соль, томатную пасту и чеснок. Варить 20 минут и дать настояться.
Фудблогерка cristik_crazy_food поделилась рецептом чанахи в горшках. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Куриное филе – 500 г
Лук – 2 шт
Морковь – 2 шт
Картофель – 6-7 шт
Вареная фасоль – 200-300 г
Томатная паста – 3-4 ст. л.
Чеснок – 3-4 зубчика
Кипяток – 250 мл
Способ приготовления:
1. Отварить фасоль.
2. Филе нарезать и обжарить с приправами до готовности.
3. Обжарить лук с морковью.
4. Отдельно обжарить картофель.
5. Объединить курицу, картофель, морковь и лук. Залить крутым кипятком, добавить томатную пасту, чеснок, соль и специи.
6. Добавить фасоль.
7. Разложить блюдо в горшки. Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут.
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