Чанахи по-украински: чем заменить баранину в блюде

Если вы еще тот любитель грузинской кухни, то, видимо, неоднократно слышали и готовили у себя на кухне чанахи – тушеную баранину с овощами. Более того, это блюдо обожают практически во всех уголках мира. Оно настолько легкое в приготовлении, что его часто относят к разряду рецептов "поставили и забыли".

В украинской кухне чанахи готовят по собственной версии, добавляя вместо баранины свинину или курицу.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить чанахи в украинской интерпретации.

Чанахи по-львовски по рецепту фудблогерки maricka_cooking. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Свинина – 800

Картофель – 500 г

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Фасоль красная – 100 г (сухой)

Мука – 4 ст. л.

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Томатная паста – 2 ст. л.

Чеснок – 4 зубчика

Лавровые листья – 2 шт

Паприка – 1/2 ч. л.

Перец душистый – 3 шт

Зелень

Соль

Перец

Способ приготовления:

1. Отварить фасоль.

2. Нарезать мясо и обжарить его до румяности.

3. Нарезать мокву и лук. Положить в кастрюлю вместе с лавровыми листьями и перцем.

4. Положить мясо, залить водой и варить 40 минут.

5. Добавить картофель и варить еще 20 минут.

6. Добавить фасоль.

7. Тем временем обжарить муку, налить немного бульона из кастрюли, перетереть смесь и высыпать в кастрюлю.

8. Добавить паприку, соль, томатную пасту и чеснок. Варить 20 минут и дать настояться.

Фудблогерка cristik_crazy_food поделилась рецептом чанахи в горшках. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Картофель – 6-7 шт

Вареная фасоль – 200-300 г

Томатная паста – 3-4 ст. л.

Чеснок – 3-4 зубчика

Кипяток – 250 мл

Способ приготовления:

1. Отварить фасоль.

2. Филе нарезать и обжарить с приправами до готовности.

3. Обжарить лук с морковью.

4. Отдельно обжарить картофель.

5. Объединить курицу, картофель, морковь и лук. Залить крутым кипятком, добавить томатную пасту, чеснок, соль и специи.

6. Добавить фасоль.

7. Разложить блюдо в горшки. Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут.

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