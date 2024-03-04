Если времени на раскат теста для чебуреков нет – воспользуйтесь следующей технологией. Для основания вам понадобится обычный лаваш. на который нужно просто выложить начинку.

Идея приготовления запеченных чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. А чтобы изделия были нежирные – их лучше запекать в духовке.

Ингредиенты:

тортилья – 3 шт

куриный фарш – 280 г

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лук – 1/2 шт

яйца – 1 шт

сыр

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить нарезанный кубиками или натертый лук.

2. Посолить и поперчить.

3. Выложить фарш на тортилью по кругу так, чтобы бортики оставались пустыми.

4. Сверху тертый сыр.

5. По краям тортилью смазать водой или взбитым яйцом и плотно прикрыть.

6. Выложить чебуреки на пергамент и смазать верхнюю сторону взбитым яйцом.

7. Запекать в духовке при температуре 190 градусов примерно 15 минут. Важно не передержать, чтобы тортилья не была сухой.

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