Чебуреки обожают все. Хотя для их приготовления и не нужно иметь какие-то особые навыки, поработать с тестом все же придется. Поэтому многие хозяйки отказываются от идеи их приготовления.

С рецептом фудблогера Ольги Рябенко приготовить чебуреки теперь сможет каждый, ведь для него не нужно замешивать тесто. В Instagram она рассказала, как приготовить вкусные чебуреки из лаваша.

Ингредиенты

Фарш – 500 гр

Вода – 150 мл

Соль

Перец

Петрушка или кинза

Лук – 2 шт

Сыр твердый – 200 гр

Лаваш круглый – 8-10 шт

Масло для жарки

Способ приготовления

1. К фаршу добавить натертый или перебитый в блендере лук, измельченную зелень, соль, перец и воду.

2. Лаваш погрузить полностью в воду на 2 секунды до размягчения.

3. На одну половину лаваша выложить фарш, сверху натертый творог и накрыть другой половиной. Хорошо прижать края.

4. Жарить на умеренном огне до готовности.

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