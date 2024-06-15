Чебуреки из лаваша: идеальный рецепт для тех, кто не хочет работать с тестом
Чебуреки обожают все. Хотя для их приготовления и не нужно иметь какие-то особые навыки, поработать с тестом все же придется. Поэтому многие хозяйки отказываются от идеи их приготовления.
С рецептом фудблогера Ольги Рябенко приготовить чебуреки теперь сможет каждый, ведь для него не нужно замешивать тесто. В Instagram она рассказала, как приготовить вкусные чебуреки из лаваша.
Ингредиенты
- Фарш – 500 гр
- Вода – 150 мл
- Соль
- Перец
- Петрушка или кинза
- Лук – 2 шт
- Сыр твердый – 200 гр
- Лаваш круглый – 8-10 шт
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. К фаршу добавить натертый или перебитый в блендере лук, измельченную зелень, соль, перец и воду.
2. Лаваш погрузить полностью в воду на 2 секунды до размягчения.
3. На одну половину лаваша выложить фарш, сверху натертый творог и накрыть другой половиной. Хорошо прижать края.
4. Жарить на умеренном огне до готовности.
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