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Чебуреки из лаваша по-новому на перекус: готовятся без выпечки за 5 минут
Чебуреки – это вкусное блюдо, в основе которого – тесто и сочная мясная начинка. Альтернативой могут быть чебуреки с сыром, которые готовятся без теста, а именно из лаваша. Они просто готовятся и их не нужно выпекать.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом чебуреков с сыром, которые вы легко приготовите из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г
- сыр плавленый – 120 г
- лук зеленый – пучок
Способ приготовления:
1. Сначала порезать лаваш в виде средних прямоугольников.
2. Смазать каждый прямоугольник сыром и посыпать измельченным луком. Завернуть в конвертики.
3. Сформированные чебуреки пожарить на хорошо разогретой сковороде по бокам до золотистости. Приятного аппетита!
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