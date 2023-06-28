Чебуреки – это вкусное блюдо, в основе которого – тесто и сочная мясная начинка. Альтернативой могут быть чебуреки с сыром, которые готовятся без теста, а именно из лаваша. Они просто готовятся и их не нужно выпекать.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом чебуреков с сыром, которые вы легко приготовите из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г

сыр плавленый – 120 г

лук зеленый – пучок

Способ приготовления:

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1. Сначала порезать лаваш в виде средних прямоугольников.

2. Смазать каждый прямоугольник сыром и посыпать измельченным луком. Завернуть в конвертики.

3. Сформированные чебуреки пожарить на хорошо разогретой сковороде по бокам до золотистости. Приятного аппетита!

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