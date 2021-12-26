Чебуреки, которые всегда получаются тонкими: простой лайфхак

Ароматные чебуреки с мясом – блюдо, от которого трудно отказаться. И для того, чтобы они были сочными и хрустящими, тесто должно быть тонким. Для этого нужно соблюдать особую технологию.

Идея приготовления чебуреков из тонкого теста опубликована на странице moya.kuhnia в Instagram. Особенность этого рецепта состоит в том, что тесто нужно очень быстро заварить, а затем добавить в него алкоголь. Структура выходит идеальной.

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Ингредиенты для теста:

мука – 4 стакана (объем 250 мл)

вода – 1,3 стакана (320 мл)

водка – 2 ст.л именно водка придает тесту пузырчатость.

яйца – 1 шт

растительное масло – 2 ст.л

соль – 0,5 ч. л 4

Ингредиенты для фарша:

фарш – 700 г

кефир – 1/3 стакана

лук – 350 г

соль

перец

зелень и чеснок по вкусу

Ингредиенты для второй начинки:

сыр (натертый)

зелень (петрушка и укроп)

в каждый чебурек – тонкий ломтик помидора.

Способ приготовления:

1. В воду добавить соль и растительное масло, вскипятить. Засыпать половину стакана муки, растворить комочки, оставить, чтобы смесь охладилась.

2. Выбить яйцо, добавить водку, перемешать, постепенно добавить муку.

3. Приготовить тесто, хорошо вымешав его. Оставить на час.

4. Разделив тесто, сделать из него шарики среднего размера, раскатать. Толщина должна быть примерно 1 мм.

5. На одной половине такого основания из теста положить фарш, накрыть другой частью, хорошо скрепить между собой края.

6. Жарить в очень хорошо разогретом масле. Можно выбрать большую кастрюлю или сковороду. Готовить до золотистого цвета.