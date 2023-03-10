Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими
Идеальные чебуреки должны быть хрустящими снаружи и сочными внутри. Все это может получиться, если готовить изделия на заварном тесте. После жарки у чебуреков приятный золотистый цвет.
Идея приготовления чебуреков на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- вода – 300 млпоста
- масло – 50 мл
- мука – 600 г
- соль – 1.5 ч.л
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 300 г
- лук
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. К муке добавляем соль. Вливаем кипяток вместе с растительным маслом и осторожно замешиваем тесто.
2. Оставляем остыть на несколько минут.
3. К фаршу добавляем соль, перец, натертый лук и перемешиваем.
4. Тесто делим на 12 частей примерно по 77 г. Раскатываем и выкладываем фарш, заворачиваем и защипываем.
5. Жарим в масле в среднем огне с обеих сторон до готовности.
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