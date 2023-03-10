Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

Идеальные чебуреки должны быть хрустящими снаружи и сочными внутри. Все это может получиться, если готовить изделия на заварном тесте. После жарки у чебуреков приятный золотистый цвет.

Идея приготовления чебуреков на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram.

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

Ингредиенты для теста:

  • вода – 300 млпоста
  • масло – 50 мл
  • мука – 600 г
  • соль – 1.5 ч.л

Ингредиенты для начинки:

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  • фарш – 300 г
  • лук
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

1. К муке добавляем соль. Вливаем кипяток вместе с растительным маслом и осторожно замешиваем тесто.

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

2. Оставляем остыть на несколько минут.

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

3. К фаршу добавляем соль, перец, натертый лук и перемешиваем.

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

4. Тесто делим на 12 частей примерно по 77 г. Раскатываем и выкладываем фарш, заворачиваем и защипываем.

Чебуреки на заварном тесте: всегда получаются хрустящими

5. Жарим в масле в среднем огне с обеих сторон до готовности.

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