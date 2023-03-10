Идеальные чебуреки должны быть хрустящими снаружи и сочными внутри. Все это может получиться, если готовить изделия на заварном тесте. После жарки у чебуреков приятный золотистый цвет.

Идея приготовления чебуреков на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram.

Ингредиенты для теста:

вода – 300 млпоста

масло – 50 мл

мука – 600 г

соль – 1.5 ч.л

Ингредиенты для начинки:

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фарш – 300 г

лук

соль

перец

Способ приготовления:

1. К муке добавляем соль. Вливаем кипяток вместе с растительным маслом и осторожно замешиваем тесто.

2. Оставляем остыть на несколько минут.

3. К фаршу добавляем соль, перец, натертый лук и перемешиваем.

4. Тесто делим на 12 частей примерно по 77 г. Раскатываем и выкладываем фарш, заворачиваем и защипываем.

5. Жарим в масле в среднем огне с обеих сторон до готовности.

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