Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером
Чечевицу можно назвать наиболее многогранной из всех бобовых растений. Из чечевицы готовят много разнообразных блюд, и в каждом из них она играет главную роль. Это бобовое растение, которое имеет свой характер и точно знает собственную ценность.
Она способна подстраиваться под самые взыскательные вкусы, удачно сочетаться с другими продуктами и не терять своей уникальности. Чаще чечевицу добавляют к первым блюдам. Однако нутрициолог Кристина Недоступ в Instagram показала, что чечевицу также можно тушить с другими овощами, в результате чего получится невероятно вкусное блюдо.
Ингредиенты
- Зеленая чечевица – 170 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Картофель – 2 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Перечная паста – ½ ст.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Порошок чили – 1 ч.л.
- Красный перец – 1 ч.л.
- Черный перец – ½ ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Вода – 4-5 стаканов
Способ приготовления
1. Чечевицу провариваем в воде в течение 6 минут, после чего сливаем воду.
2. Лук, чеснок, картофель и морковь нарезаем кубиками.
3. Лук жарим на сковороде с добавлением масла, затем добавляем морковь и продолжаем пассеровать. Впоследствии добавляем картофель и пассеруем.
4. Добавляем чеснок и томатную пасту и хорошо обжариваем.
5. В кастрюлю выкладываем чечевицу, соль и перец и хорошо перемешиваем.
6. Заливаем чечевицу водой, добавляем тушеные овощи и отправляем вариться в течение 30 минут.
7. Можно подавать с йогуртом.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты из чечевицы: