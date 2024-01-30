Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером

Чечевицу можно назвать наиболее многогранной из всех бобовых растений. Из чечевицы готовят много разнообразных блюд, и в каждом из них она играет главную роль. Это бобовое растение, которое имеет свой характер и точно знает собственную ценность.

Она способна подстраиваться под самые взыскательные вкусы, удачно сочетаться с другими продуктами и не терять своей уникальности. Чаще чечевицу добавляют к первым блюдам. Однако нутрициолог Кристина Недоступ в Instagram показала, что чечевицу также можно тушить с другими овощами, в результате чего получится невероятно вкусное блюдо.

Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером
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Ингредиенты

  • Зеленая чечевица – 170 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Картофель – 2 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Перечная паста – ½ ст.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Порошок чили – 1 ч.л.
  • Красный перец – 1 ч.л.
  • Черный перец – ½ ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 4-5 стаканов

Способ приготовления

1. Чечевицу провариваем в воде в течение 6 минут, после чего сливаем воду.

2. Лук, чеснок, картофель и морковь нарезаем кубиками.

Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером

3. Лук жарим на сковороде с добавлением масла, затем добавляем морковь и продолжаем пассеровать. Впоследствии добавляем картофель и пассеруем.

4. Добавляем чеснок и томатную пасту и хорошо обжариваем.

Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером

5. В кастрюлю выкладываем чечевицу, соль и перец и хорошо перемешиваем.

6. Заливаем чечевицу водой, добавляем тушеные овощи и отправляем вариться в течение 30 минут.

Как необычно приготовить чечевицу для обеда: блюдо с характером

7. Можно подавать с йогуртом.

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