Чечевицу можно назвать наиболее многогранной из всех бобовых растений. Из чечевицы готовят много разнообразных блюд, и в каждом из них она играет главную роль. Это бобовое растение, которое имеет свой характер и точно знает собственную ценность.

Она способна подстраиваться под самые взыскательные вкусы, удачно сочетаться с другими продуктами и не терять своей уникальности. Чаще чечевицу добавляют к первым блюдам. Однако нутрициолог Кристина Недоступ в Instagram показала, что чечевицу также можно тушить с другими овощами, в результате чего получится невероятно вкусное блюдо.

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Ингредиенты

Зеленая чечевица – 170 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Картофель – 2 шт

Чеснок – 2 зуб

Томатная паста – 1 ст.л.

Перечная паста – ½ ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Порошок чили – 1 ч.л.

Красный перец – 1 ч.л.

Черный перец – ½ ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 4-5 стаканов

Способ приготовления

1. Чечевицу провариваем в воде в течение 6 минут, после чего сливаем воду.

2. Лук, чеснок, картофель и морковь нарезаем кубиками.

3. Лук жарим на сковороде с добавлением масла, затем добавляем морковь и продолжаем пассеровать. Впоследствии добавляем картофель и пассеруем.

4. Добавляем чеснок и томатную пасту и хорошо обжариваем.

5. В кастрюлю выкладываем чечевицу, соль и перец и хорошо перемешиваем.

6. Заливаем чечевицу водой, добавляем тушеные овощи и отправляем вариться в течение 30 минут.

7. Можно подавать с йогуртом.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал рецепты из чечевицы: