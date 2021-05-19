Чем лучше всего заменить соль: 5 вариантов

Соль – очень вредный продукт, допустимая суточная доза которого – всего 5 грамм. Но, не стоит забывать, что это лишь то количество, которые мы можем проконтролировать, а сколько еще съедаем не глядя – можно только представить.

Поэтому, редакция FoodOboz подготовила для вас 5 натуральных специй, которые могут стать прекрасной альтернативой соли, а главное – они полностью безопасны.

Эстрагон

Эстрагон идеально подходит к блюдами из рыбы, птицы. Источник: pexels.com

Он идеально подходит к блюдами из рыбы, птицы, говяжьим и овощным супам, яйцам, а также к салатам. Лучше всего его добавлять в конце приготовления, таким образом он даст очень приятный вкус.

Куркума

Куркума придаст яркости блюдам. Источник: pexels.com

Лучше всего смешать ее с имбирем и приправить рис, мясные и овощные блюда, вкус будет потрясающим.

Паприка

Паприка отлично подойдет к мясным блюдам. Источник: pexels.com

Эту острую приправу лучше всего добавлять вместо соли к мясным блюдам. Например, к курице, баранине, а также можно и к рыбе, но в меньшем количестве.

Розмарин

Веточка розмарина сделает блюдо особенным. Источник: pexels.com

Эту приправу можно добавить практически в каждое блюдо. С картофелем, мясом и фасолью она раскроет себя по одному, а вот например, с пиццей и хлебом – совсем иначе, но также будет очень вкусно.

Кориандр

Кориандр придаст пряный вкус курице. Источник: pexels.com

Эта приправа любит салаты, рыбу, курицу и супы. Лучше всего использовать

свежие листья, они. иметь более насыщенный вкус, но можно и сухую.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую рыбу нельзя есть часто и в большом количестве, и какие могут быть последствия.

Чем можно заменить магазинные чипсы и как приготовить домашние овощные и фруктовые чипсы.

Какие 7 полезных и безопасных продуктов лучше всего взять с собой на пикник, которые вы с легкостью приготовите дома.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram