Еще раз рискну затронуть тему спиртного. А точнее – тему похмелья. Какие продукты (с точки зрения ученых) способны свести риск возникновение оного на нет, а какие – только усугубят ситуацию…

Для начала – немного физиологии. Если очень упростить процесс переработки алкоголя нашей печенью, можно сказать, что он проходит в два этапа. На первом этапе уничтожается сам этиловый спирт (и мы трезвеем), а на втором этапе – уничтожается продукт переработки спирта, невероятно токсичный ацетальдегид. Чем больше ацетальдегида оказывается в организме, тем тяжелее симптомы похмелья. Таким образом, наиболее важными оказываются два фермента - ADH и ALDH. Чем активней ADH, тем больше мы можем выпить без потери контроля над ситуацией, а вот чем его активность ниже, тем выше шансы опьянеть от глотка шампанского. Чем активней ALDH, тем больше шансов не заработать похмелье, а чем его активность ниже, тем печальней последствия возлияний.

Биологически-активные вещества, содержащиеся в продуктах питания, способны снижать или повышать активность указанных ферментов, а значит, влиять на силу опьянения и головную боль по утрам. Итак…

Помогут "оставаться на ногах" даже после больших доз алкоголя: яблоко, манго, арбуз, ананас, гранат, киви, лимон, лайм, груша, шпинат, лук, морковь и помидоры. Но при этом яблоко, манго, арбузы, папайя, киви, ананасы, лимон, морковь могут оказать "медвежью услугу" - позволяя медленнее пьянеть и выпивать больше, они снижают активность ALDH и ухудшают симптомы похмелья.

А вот апельсины, карамболь, чеснок, огурцы, кинза могут поспособствовать головокружению уже после нескольких глотков шампанского.

Апельсины, карамболь, лайм, груша, огурцы и помидоры – лучшие плоды для борьбы с похмельем. Активно же его усугубляют (помимо вышеперечисленных) виноград, крыжовник, чеснок, кинза и шпинат.

Все злаковые и бобовые продукты усугубляют похмелье, потому овсяночка на утро после вечеринки – далеко не лучшее решение. В особенности, овсяночка с молоком, т.к. цельное молоко еще сильнее ухудшает ситуацию. Зато любая кисломолочка (включая сыр) поможет вам медленней пьянеть и не страдать головной болью на утро.

Не лучшим компонентом к спиртным напиткам оказываются и большинство специй, а именно: черный перец, корица, мускатный орех, тмин, куркума, имбирь… Возможно, именно с ними связана головная боль после большого количества биттеров и ликеров на утро…

А также:

- Забросьте привычку закусывать пиво арахисом: такое сочетание быстрее пьянит и ухудшает ваше состояние на утро. Замените арахис на сыр.

- Не пытайтесь привести себя в чувство с помощью кофе, замените его на черный или зеленый чай.

- Помните старую байку, что яичные желтки помогают не захмелеть? Это байка, на деле все наоборот. А вот яичный белок и правда может привести вас в чувство.

- Не зря в состав многих алкогольных коктейлей входит лайм. И нет, его не нужно заменять на лимоны. Лимоны, наоборот, обладают "похмельным" воздействием.

- Выбросьте все таблетки-шипучки с витамином С, которыми вы пытаетесь привести себя в чувство на утро, они могут все только испортить.

- Лучшая закуска к алкоголю – это груши (ну после лайма, конечно) и помидоры.

- А лучший "антипохмельный" коктейль, с точки зрения ученых, это смузи из груши и лайма с кокосовой водой. На закуску – салатик из огурцов и помидоров, заправленный йогуртом. Попробуйте, что ли, при случае…

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