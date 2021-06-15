Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Кулинарные новости

Мария Колповская
Мария Колповская
Эксперт в области ЗОЖ Все статьи автора

Чем лучше закусывать алкоголь, чтобы не захмелеть

Читать материал на украинском

Еще раз рискну затронуть тему спиртного. А точнее – тему похмелья. Какие продукты (с точки зрения ученых) способны свести риск возникновение оного на нет, а какие – только усугубят ситуацию…

Для начала – немного физиологии. Если очень упростить процесс переработки алкоголя нашей печенью, можно сказать, что он проходит в два этапа. На первом этапе уничтожается сам этиловый спирт (и мы трезвеем), а на втором этапе – уничтожается продукт переработки спирта, невероятно токсичный ацетальдегид. Чем больше ацетальдегида оказывается в организме, тем тяжелее симптомы похмелья. Таким образом, наиболее важными оказываются два фермента - ADH и ALDH. Чем активней ADH, тем больше мы можем выпить без потери контроля над ситуацией, а вот чем его активность ниже, тем выше шансы опьянеть от глотка шампанского. Чем активней ALDH, тем больше шансов не заработать похмелье, а чем его активность ниже, тем печальней последствия возлияний.

Биологически-активные вещества, содержащиеся в продуктах питания, способны снижать или повышать активность указанных ферментов, а значит, влиять на силу опьянения и головную боль по утрам. Итак…

Помогут "оставаться на ногах" даже после больших доз алкоголя: яблоко, манго, арбуз, ананас, гранат, киви, лимон, лайм, груша, шпинат, лук, морковь и помидоры. Но при этом яблоко, манго, арбузы, папайя, киви, ананасы, лимон, морковь могут оказать "медвежью услугу" - позволяя медленнее пьянеть и выпивать больше, они снижают активность ALDH и ухудшают симптомы похмелья.

А вот апельсины, карамболь, чеснок, огурцы, кинза могут поспособствовать головокружению уже после нескольких глотков шампанского.

Апельсины, карамболь, лайм, груша, огурцы и помидоры – лучшие плоды для борьбы с похмельем. Активно же его усугубляют (помимо вышеперечисленных) виноград, крыжовник, чеснок, кинза и шпинат.

Все злаковые и бобовые продукты усугубляют похмелье, потому овсяночка на утро после вечеринки – далеко не лучшее решение. В особенности, овсяночка с молоком, т.к. цельное молоко еще сильнее ухудшает ситуацию. Зато любая кисломолочка (включая сыр) поможет вам медленней пьянеть и не страдать головной болью на утро.

Не лучшим компонентом к спиртным напиткам оказываются и большинство специй, а именно: черный перец, корица, мускатный орех, тмин, куркума, имбирь… Возможно, именно с ними связана головная боль после большого количества биттеров и ликеров на утро…

А также:

- Забросьте привычку закусывать пиво арахисом: такое сочетание быстрее пьянит и ухудшает ваше состояние на утро. Замените арахис на сыр.

- Не пытайтесь привести себя в чувство с помощью кофе, замените его на черный или зеленый чай.

- Помните старую байку, что яичные желтки помогают не захмелеть? Это байка, на деле все наоборот. А вот яичный белок и правда может привести вас в чувство.

- Не зря в состав многих алкогольных коктейлей входит лайм. И нет, его не нужно заменять на лимоны. Лимоны, наоборот, обладают "похмельным" воздействием.

- Выбросьте все таблетки-шипучки с витамином С, которыми вы пытаетесь привести себя в чувство на утро, они могут все только испортить.

- Лучшая закуска к алкоголю – это груши (ну после лайма, конечно) и помидоры.

- А лучший "антипохмельный" коктейль, с точки зрения ученых, это смузи из груши и лайма с кокосовой водой. На закуску – салатик из огурцов и помидоров, заправленный йогуртом. Попробуйте, что ли, при случае…

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мария Колповская Мария Колповская
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Марии Колповской
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz