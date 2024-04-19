Традиционные голубцы – это сытное блюдо из овощей и мяса. Также, для сочности, добавляется заливка из сметаны. Но если вы соблюдаете пост – некоторые ингредиенты в таких изделиях нужно заменить.

Идея приготовления постных голубцов с грибами опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Чтобы было сытнее – добавьте рис.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

рис – 300 г

лук – 2 шт.

морковь – 120 г

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кетчуп – 300 г

вода, чтобы сварить рис – 500 мл

Способ приготовления:

1. Рис один раз промыть.

2. Когда закипит вода – всыпать рис.

3. Добавить соль, проварить 7 минут.

4. Выключить и дождаться охлаждения.

5. На масле или на топленом масле пассеровать лук с морковью.

6. Шампиньоны почистить и порезать на небольшие кусочки, добавить в сковородку к луку с морковью, жарить на небольшом огне 5-6 минут.

7. Добавить любимые специи, в конце потертый чеснок. Выключить огонь.

8. Разделить капусту на листики, обрезать толстые части, чтобы легче закручивать голубцы.

9. Залить кипятком.

10. Рис отварной, поджаренный на сковороде лук, морковь, шампиньоны, все смешать вместе, посолить по вкусу и положить на листик, закрутить голубцы, такой формы, сложить в кастрюлю.

11. В сковороду налить ложку растительного масла и добавить кетчуп и десертную ложку сахара. После того как закипит, закипит, добавить 200 миллилитров кипятка.

12. Сверху голубцы посолить, добавить лавровые листья и заливку.

13. Поставить на огонь.

14. Вскипятить, убавить огонь и на маленьком огне довести до готовности.

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