Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

Традиционные голубцы – это сытное блюдо из овощей и мяса. Также, для сочности, добавляется заливка из сметаны. Но если вы соблюдаете пост – некоторые ингредиенты в таких изделиях нужно заменить.

Идея приготовления постных голубцов с грибами опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Чтобы было сытнее – добавьте рис.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г
  • рис – 300 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 120 г
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  • кетчуп – 300 г
  • вода, чтобы сварить рис – 500 мл

Способ приготовления:

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

1. Рис один раз промыть.

2. Когда закипит вода – всыпать рис.

3. Добавить соль, проварить 7 минут.

4. Выключить и дождаться охлаждения.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

5. На масле или на топленом масле пассеровать лук с морковью.

6. Шампиньоны почистить и порезать на небольшие кусочки, добавить в сковородку к луку с морковью, жарить на небольшом огне 5-6 минут.

7. Добавить любимые специи, в конце потертый чеснок. Выключить огонь.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

8. Разделить капусту на листики, обрезать толстые части, чтобы легче закручивать голубцы.

9. Залить кипятком.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

10. Рис отварной, поджаренный на сковороде лук, морковь, шампиньоны, все смешать вместе, посолить по вкусу и положить на листик, закрутить голубцы, такой формы, сложить в кастрюлю.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

11. В сковороду налить ложку растительного масла и добавить кетчуп и десертную ложку сахара. После того как закипит, закипит, добавить 200 миллилитров кипятка.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

12. Сверху голубцы посолить, добавить лавровые листья и заливку.

13. Поставить на огонь.

Чем можно заменить мясо в голубцах: можно есть в пост

14. Вскипятить, убавить огонь и на маленьком огне довести до готовности.

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