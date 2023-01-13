Уксус является традиционным ингредиентом в любой консервации. Все потому, что его добавляют в качестве консерванта, который способствует длительному хранению продуктов. Но если добавить этот компонент – закрытые овощи и фрукты потеряют свою пользу.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что можно добавить вместо уксуса, при приготовлении запасов на зиму.

Ягоды

Во многих ягодах есть естественный кислый вкус. Поэтому их смело можно использовать для консервирования вместо уксуса. К примеру, на трехлитровую банку консервации понадобится 500 грамм красной смородины или 300 грамм брусники. Если же выбрать клюкву – понадобится всего 200 граммов. Ведь все дело в кислинке.

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Виноград

Также, для консервации отлично подходит виноград. Одной небольшой веточки хватит для закатки трехлитровой банки. Помидоры и огурцы можно закатать в томатном соке. К примеру, на три килограмма овощей понадобится два литра сока.

Яблоки

Для трехлитровой банки понадобится 2 кислых яблока.

Щавель

На трехлитровую банку нужно 300 грамм щавеля.

Сливы

Сливы – тоже отличная альтернатива уксуса. К примеру, на трехлитровую банку понадобится 5 слив.

Лимон

Кислота лимонного сока очень приближена к уксусной. Половины цитруса достаточно для 1 литра воды.

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