Чем можно заменить уксус в консервации: продукты останутся полезными

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Чем можно заменить уксус в консервации: продукты останутся полезными

Уксус является традиционным ингредиентом в любой консервации. Все потому, что его добавляют в качестве консерванта, который способствует длительному хранению продуктов. Но если добавить этот компонент – закрытые овощи и фрукты потеряют свою пользу.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что можно добавить вместо уксуса, при приготовлении запасов на зиму.

Ягоды

Чем можно заменить уксус в консервации: продукты останутся полезными

Во многих ягодах есть естественный кислый вкус. Поэтому их смело можно использовать для консервирования вместо уксуса. К примеру, на трехлитровую банку консервации понадобится 500 грамм красной смородины или 300 грамм брусники. Если же выбрать клюкву – понадобится всего 200 граммов. Ведь все дело в кислинке.

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Виноград

 

Также, для консервации отлично подходит виноград. Одной небольшой веточки хватит для закатки трехлитровой банки. Помидоры и огурцы можно закатать в томатном соке. К примеру, на три килограмма овощей понадобится два литра сока.

Яблоки

 

Для трехлитровой банки понадобится 2 кислых яблока.

Щавель

Чем можно заменить уксус в консервации: продукты останутся полезными

На трехлитровую банку нужно 300 грамм щавеля.

Сливы

Сливы – тоже отличная альтернатива уксуса. К примеру, на трехлитровую банку понадобится 5 слив.

Лимон

Чем можно заменить уксус в консервации: продукты останутся полезными

Кислота лимонного сока очень приближена к уксусной. Половины цитруса достаточно для 1 литра воды.

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