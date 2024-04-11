Обязательный ингредиент любой выпечки – это яйца. Когда они сочетаются с мукой, образуется тесто, которое можно использовать для приготовления различных изделий. Но если вы, по некоторым причинам, не употребляете яиц или хотите сделать низкокалорийное блюдо – такой ингредиент можно заменить.

О том, чем можно заменить яйца в выпечке, рассказала фудблогер Евгения Малиневская (ev.malinevska) в Instagram. Каждая пропорция равна объему одного яйца.

1. Перемешать ложку льна и три чайные ложки воды. Дать постоять 5 минут.

Видео дня

2. Половина перезрелого банана. Перемешать в пюре.

3. Рассол из-под нута (70 мл). Сбить миксером до густой консистенции.

4. Ложка семян чиа и 3 ложки воды. Перемешать, залишити на 15 минут.

5. Три ложки арахисовой пасты.

6. Тофу (70 г). Взбить в блендере и перемешать до однородности.

7. Отварить 70 грамм тыквы. Сбить до состояния пюре.

8. Яблочное пюре (60 грамм).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: