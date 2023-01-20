Чем начинить пончики и как правильно жарить, чтобы они не горели и держали форму: действенные советы
Пышные пончики с разнообразными сладкими начинками – это для многих настоящий вкус детства. Но часто, во время жарки, изделия горят. К тому же, начинка растекается и пышная круглая форма теряется. Поэтому для того, чтобы такого не произошло, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.
О том, как приготовить идеальные пончики, рассказала фудблогер Кристина Булезюк (kristina_buleziuk) на своей странице в Instagram.
Советы для приготовления идеальных пончиков:
1.Тесто должно очень хорошо подняться.
2.Начинка не должна растекаться, иначе во время жарки пончики будут открываться и гореть.
3.Идеально подходят для начинки халва, повидло, мак, вишни.
4.Когда сформировали пончики – оставьте на 15-20 минут чтобы подросли.
5.Жарим на хорошо разогретом масле (средний огонь) часто переворачивая для того, чтобы прожарить равномерно.
6.Посыпаем пудрой и едим горячими
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