Чем начинить тарталетки: топ-5 небанальных идей на любой вкус
Подавляющее большинство хозяек уже составили праздничное меню, но если в нем еще осталось место для легкой и одновременно сытной закуски – забронируйте его для тарталеток. Проще и быстрее уже некуда. А начинки и сочетания можно выбирать на свой вкус.
Редакция FoodOboz подготовила самые популярные и небанальные начинки для тарталеток.
Тарталетки с тунцом по рецепту фудблогера marisha_recepti. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
песочные тарталетки
тунец в собственном соке – 1 б
плавленый сырок – 1 шт
яйца – 4 шт
зеленый лук
чеснок – 1-2 зубчика
майонез
красная икра
Способ приготовления:
1. Тунец выложить в глубокую емкость.
2. Яйца отварить и натереть на терке.
3. Потереть плавленый сырок.
4. Измельчить лук.
5. Смешать все ингредиенты с тунцем.
6. Выжать чеснок и заправить майонезом.
7. Начинить тарталетку.
8. При желании украсить красной икрой и зеленью.
Запеченные тарталетки с курицей, грибами и сыром по рецепту фудблогера alin_blogg. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
песочные тарталетки
куриное филе – 300 г
грибы свежие – 500 г
лук – 1-2 шт
твердый сыр – 100 г
сливки\майонез\сметана – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, порезать и обжарить.
2. Филе отварить и измельчить.
3. Соединить грибы и филе. Добавить соль, сливки, майонез или сметану.
4. Начинить тарталетку.
5. Посыпать тертым сыром.
6. Запекать в духовке до румяного цвета.
Три вида начинок для тарталеток по рецепту фудблогера recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
слоеные тарталетки – 30 шт
крем-сыр – 100 г
твердый сыр – 250 г
чеснок – 3 зубчика
майонез
огурец
зелень
красная икра
черная икра
мидии в масле
черный кунжут
Способ приготовления:
1. 10 тарталеток заполнить крем-сыром.
2. Натереть сыр. Смешать его с майонезом и выжатым чесноком. Полученной массой начинить оставшиеся 20 тарталеток.
3. На тарталетки с крем-сыром выложить черную икру и зелень.
4. На тарталетки с сырной массой (10 шт) выложить мидии и огурец. Посыпать кунжутом.
5. На остальные тарталетки выложить красную икру и зелень. Или салями и зелень.
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