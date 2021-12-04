Чем начинить тарталетки: топ-5 небанальных идей на любой вкус

Подавляющее большинство хозяек уже составили праздничное меню, но если в нем еще осталось место для легкой и одновременно сытной закуски – забронируйте его для тарталеток. Проще и быстрее уже некуда. А начинки и сочетания можно выбирать на свой вкус.

Редакция FoodOboz подготовила самые популярные и небанальные начинки для тарталеток.

Тарталетки с тунцом по рецепту фудблогера marisha_recepti. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

песочные тарталетки

тунец в собственном соке – 1 б

плавленый сырок – 1 шт

яйца – 4 шт

зеленый лук

чеснок – 1-2 зубчика

майонез

красная икра

Способ приготовления:

1. Тунец выложить в глубокую емкость.

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2. Яйца отварить и натереть на терке.

3. Потереть плавленый сырок.

4. Измельчить лук.

5. Смешать все ингредиенты с тунцем.

6. Выжать чеснок и заправить майонезом.

7. Начинить тарталетку.

8. При желании украсить красной икрой и зеленью.

Запеченные тарталетки с курицей, грибами и сыром по рецепту фудблогера alin_blogg. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

песочные тарталетки

куриное филе – 300 г

грибы свежие – 500 г

лук – 1-2 шт

твердый сыр – 100 г

сливки\майонез\сметана – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, порезать и обжарить.

2. Филе отварить и измельчить.

3. Соединить грибы и филе. Добавить соль, сливки, майонез или сметану.

4. Начинить тарталетку.

5. Посыпать тертым сыром.

6. Запекать в духовке до румяного цвета.

Три вида начинок для тарталеток по рецепту фудблогера recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

слоеные тарталетки – 30 шт

крем-сыр – 100 г

твердый сыр – 250 г

чеснок – 3 зубчика

майонез

огурец

зелень

красная икра

черная икра

мидии в масле

черный кунжут

Способ приготовления:

1. 10 тарталеток заполнить крем-сыром.

2. Натереть сыр. Смешать его с майонезом и выжатым чесноком. Полученной массой начинить оставшиеся 20 тарталеток.

3. На тарталетки с крем-сыром выложить черную икру и зелень.

4. На тарталетки с сырной массой (10 шт) выложить мидии и огурец. Посыпать кунжутом.

5. На остальные тарталетки выложить красную икру и зелень. Или салями и зелень.

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