Чем нафаршировать картофель, если запеченный надоел: от сала до грибов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,2 т.
Чем нафаршировать картофель, если запеченный надоел: от сала до грибов

Картофель – это именно тот овощ, который всегда найдется в любом доме. Так что практически никогда не возникает особых проблем, из чего приготовить обед или ужин.

Если в вашей семье не представляют ежедневное меню без картофеля, но запеченный и вареный уже приелся – удивите родных фаршированным картофелем. Звучит непонятно, но блюдо имеет просто невероятный вкус.

Редакция FoodOboz расскажет, чем нафаршировать картофель, опираясь на советы экспертов.

Фаршированный картофель с салом и колбасками, рецептом которого поделилась фудблогер bohdanaklimenko на своей странице в Instagram

Видео дня

Ингредиенты:

  • Картофель – 0,5 кг

  • Бекон или сало – 100 г

  • Копченые колбаски

  • Соль

  • Специи

  • Растительное масло

Способ приготовления:

1. Картошку очистить от кожуры. Сделать внутри глубокое отверствие.

Необходимо проделать в каждом картофеле отверстие

2. Заполнить отверстие колбасками. Возможно, нужно их подрезать, чтобы они подходили под размер картофеля.

3. Посыпать картофель специями, солью и полить растительным маслом.

4. Сверху завернуть овощ салом или беконом.

Каждое отверстие нужно заполнить колбасками

5. Выложить в форму. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

6. На дно формы налить немного воды и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов.

Фудблогер recepty_przepisy также поделилась необычным рецептом фаршированного картофеля. В качестве начинки она использовала филе и грибы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Картофель – 7 шт

  • Масло – 3 ст. л.

  • Соль

  • Перец

Для начинки:

  • Куриное филе\фарш – 350 г

  • Грибы – 150 г\Шампиньоны – 300 г

  • Лук – 1 шт

  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Дополнительно:

  • Твердый сыр – 100 г

  • Зелень

Способ приготовления:

1. В миске соединить растительное масло, соль и перец.

2. Картофель помыть.

Картофель следует помыть и запечь целым

3. С помощью вилки сделать небольшие проколы по всей картофелине. Выложить овощи на противень.

4. Помазать массой на основе растительного масла. Запекать при температуре 220 градусов 40-60 минут.

5. Между тем измельчить лук, порезать грибы и филе. Обжарить на сковороде до мягкости.

6. Лук обжарить на сковороде до мягкости.

7. Добавить грибы, затем – филе.

8. В конце насыпать чеснок, добавить соль и перец.

9. Картофель порезать пополам, очистить от серединки.

10. Выложить начинку и посыпать тертым сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

При подаче посыпать картофель зеленью

11. При подаче посыпать зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты