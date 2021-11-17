Чем нафаршировать картофель, если запеченный надоел: от сала до грибов
Картофель – это именно тот овощ, который всегда найдется в любом доме. Так что практически никогда не возникает особых проблем, из чего приготовить обед или ужин.
Если в вашей семье не представляют ежедневное меню без картофеля, но запеченный и вареный уже приелся – удивите родных фаршированным картофелем. Звучит непонятно, но блюдо имеет просто невероятный вкус.
Редакция FoodOboz расскажет, чем нафаршировать картофель, опираясь на советы экспертов.
Фаршированный картофель с салом и колбасками, рецептом которого поделилась фудблогер bohdanaklimenko на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Картофель – 0,5 кг
Бекон или сало – 100 г
Копченые колбаски
Соль
Специи
Растительное масло
Способ приготовления:
1. Картошку очистить от кожуры. Сделать внутри глубокое отверствие.
2. Заполнить отверстие колбасками. Возможно, нужно их подрезать, чтобы они подходили под размер картофеля.
3. Посыпать картофель специями, солью и полить растительным маслом.
4. Сверху завернуть овощ салом или беконом.
5. Выложить в форму. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.
6. На дно формы налить немного воды и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов.
Фудблогер recepty_przepisy также поделилась необычным рецептом фаршированного картофеля. В качестве начинки она использовала филе и грибы. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Картофель – 7 шт
Масло – 3 ст. л.
Соль
Перец
Для начинки:
Куриное филе\фарш – 350 г
Грибы – 150 г\Шампиньоны – 300 г
Лук – 1 шт
Сушеный чеснок – 1 ч. л.
Дополнительно:
Твердый сыр – 100 г
Зелень
Способ приготовления:
1. В миске соединить растительное масло, соль и перец.
2. Картофель помыть.
3. С помощью вилки сделать небольшие проколы по всей картофелине. Выложить овощи на противень.
4. Помазать массой на основе растительного масла. Запекать при температуре 220 градусов 40-60 минут.
5. Между тем измельчить лук, порезать грибы и филе. Обжарить на сковороде до мягкости.
6. Лук обжарить на сковороде до мягкости.
7. Добавить грибы, затем – филе.
8. В конце насыпать чеснок, добавить соль и перец.
9. Картофель порезать пополам, очистить от серединки.
10. Выложить начинку и посыпать тертым сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.
11. При подаче посыпать зеленью.
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