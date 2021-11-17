Чем нафаршировать картофель, если запеченный надоел: от сала до грибов

Картофель – это именно тот овощ, который всегда найдется в любом доме. Так что практически никогда не возникает особых проблем, из чего приготовить обед или ужин.

Если в вашей семье не представляют ежедневное меню без картофеля, но запеченный и вареный уже приелся – удивите родных фаршированным картофелем. Звучит непонятно, но блюдо имеет просто невероятный вкус.

Редакция FoodOboz расскажет, чем нафаршировать картофель, опираясь на советы экспертов.

Фаршированный картофель с салом и колбасками, рецептом которого поделилась фудблогер bohdanaklimenko на своей странице в Instagram

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Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг

Бекон или сало – 100 г

Копченые колбаски

Соль

Специи

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Картошку очистить от кожуры. Сделать внутри глубокое отверствие.

2. Заполнить отверстие колбасками. Возможно, нужно их подрезать, чтобы они подходили под размер картофеля.

3. Посыпать картофель специями, солью и полить растительным маслом.

4. Сверху завернуть овощ салом или беконом.

5. Выложить в форму. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

6. На дно формы налить немного воды и запекать еще 30 минут при температуре 180 градусов.

Фудблогер recepty_przepisy также поделилась необычным рецептом фаршированного картофеля. В качестве начинки она использовала филе и грибы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 7 шт

Масло – 3 ст. л.

Соль

Перец

Для начинки:

Куриное филе\фарш – 350 г

Грибы – 150 г\Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Дополнительно:

Твердый сыр – 100 г

Зелень

Способ приготовления:

1. В миске соединить растительное масло, соль и перец.

2. Картофель помыть.

3. С помощью вилки сделать небольшие проколы по всей картофелине. Выложить овощи на противень.

4. Помазать массой на основе растительного масла. Запекать при температуре 220 градусов 40-60 минут.

5. Между тем измельчить лук, порезать грибы и филе. Обжарить на сковороде до мягкости.

6. Лук обжарить на сковороде до мягкости.

7. Добавить грибы, затем – филе.

8. В конце насыпать чеснок, добавить соль и перец.

9. Картофель порезать пополам, очистить от серединки.

10. Выложить начинку и посыпать тертым сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

11. При подаче посыпать зеленью.

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