Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

Фаршированные шампиньоны это всегда вкусное блюдо. Она может служить удачной закуской к любому праздничному столу. А поскольку она достаточно питательна, то вполне может заменить и основное блюдо.

Рецептом фаршированных шампиньонов поделилась фудблогер Инна Фил. В Instagram она рассказала, чем лучше всего нафаршировать шампиньоны, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.

Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

Ингредиенты

  • Шампиньоны
  • Фарш свиной
  • Лук
  • Твердый сыр
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  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Большие шампиньоны моем и отделяем ножку. Нужно это делать осторожно, чтобы не повредить шапочку гриба.

2. Ножки и лук мелко нарезаем и поджариваем за сковороду с маслом до золотистости.

Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

3. Добавляем в фарш вместе с солью, перцем и любимыми специями. Хорошо перемешиваем.

Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

4. Полученной смесью начиняем шапочки шампиньонов и хорошо утрамбовываем.

Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем

5. Отправляем в духовку на 30 минут при 180°, затем посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 5 минут.

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