Чем нафаршировать шампиньоны, чтобы получился вкусный и сытный ужин: рассказываем
Фаршированные шампиньоны это всегда вкусное блюдо. Она может служить удачной закуской к любому праздничному столу. А поскольку она достаточно питательна, то вполне может заменить и основное блюдо.
Рецептом фаршированных шампиньонов поделилась фудблогер Инна Фил. В Instagram она рассказала, чем лучше всего нафаршировать шампиньоны, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.
Ингредиенты
- Шампиньоны
- Фарш свиной
- Лук
- Твердый сыр
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Большие шампиньоны моем и отделяем ножку. Нужно это делать осторожно, чтобы не повредить шапочку гриба.
2. Ножки и лук мелко нарезаем и поджариваем за сковороду с маслом до золотистости.
3. Добавляем в фарш вместе с солью, перцем и любимыми специями. Хорошо перемешиваем.
4. Полученной смесью начиняем шапочки шампиньонов и хорошо утрамбовываем.
5. Отправляем в духовку на 30 минут при 180°, затем посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 5 минут.
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