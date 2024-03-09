Фаршированные шампиньоны это всегда вкусное блюдо. Она может служить удачной закуской к любому праздничному столу. А поскольку она достаточно питательна, то вполне может заменить и основное блюдо.

Рецептом фаршированных шампиньонов поделилась фудблогер Инна Фил. В Instagram она рассказала, чем лучше всего нафаршировать шампиньоны, чтобы блюдо получилось действительно вкусным.

Ингредиенты

Шампиньоны

Фарш свиной

Лук

Твердый сыр

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Соль

Перец

Любимые специи

Способ приготовления

1. Большие шампиньоны моем и отделяем ножку. Нужно это делать осторожно, чтобы не повредить шапочку гриба.

2. Ножки и лук мелко нарезаем и поджариваем за сковороду с маслом до золотистости.

3. Добавляем в фарш вместе с солью, перцем и любимыми специями. Хорошо перемешиваем.

4. Полученной смесью начиняем шапочки шампиньонов и хорошо утрамбовываем.

5. Отправляем в духовку на 30 минут при 180°, затем посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 5 минут.

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